Zuschuss für Pattenser Bad soll um 75.000 Euro steigen

Schon seit Jahren reicht der städtische Zuschuss für das Pattenser Bad in Höhe von jährlich 200.000 Euro nicht mehr aus. Darauf hat der Geschäftsführer der Hallen- und Freibad Betriebs GmbH, Fred Oeltermann, jetzt hingewiesen. Er beantragt deshalb, den Zuschuss dauerhaft auf jährlich 275.000 Euro zu erhöhen. Die Stadtverwaltung von Pattensen unterstützt den Antrag.

Förderverein unterstützte das Bad mit 128.000 Euro

Die Stadt hat das 1973 gebaute Bad bis 2003 selbst betrieben und es dann aus Kostengründen an die GmbH übergeben. Vereinbart wurde ein jährlicher Zuschuss, der sich seitdem mehrfach verändert hat. Von ehemals 250.000 Euro im Jahr 2005 sank er 2014 auf 200.000 Euro. Das Defizit sollte durch die Förderung für das gebaute Blockheizkraftwerk (BHKW) aufgefangen werden. Vollständig gelang das jedoch nicht. In den Jahren 2015 bis 2019 hat der Förderverein Rettungsring das Bad mit insgesamt 128.000 Euro unterstützt. Jetzt läuft zudem auch noch die Förderung für das BHKW aus.

Die Bilanz des Bads für das Jahr 2019 weist aus, das ein Umsatz von 285.000 Euro erzielt wurde. Allein 284.000 Euro wurden jedoch für Löhne und Gehälter benötigt. Sämtliche weiteren Kosten für Räume, Technik und Reparaturen müssen von den städtischen Zuschüssen finanziert werden. Eine moderate Erhöhung des aktuellen Eintrittspreises von 3,50 Euro für Erwachsene wäre zwar möglich, doch die Mehreinnahmen daraus am Ende zu gering.

Das Bad ist in das soziale Leben eingebunden

Badmanager Oeltermann führt in seinem Antrag aus, dass das Bad in das soziale Leben in Pattensen eingebunden ist und über die Jahre zu einem Bürgerbad geworden ist. Alle Pattenser Schulen können dort ihren Schwimmunterricht anbieten. Auch Grundschulen aus Elze und Nordstemmen buchen für ihre Kinder Schwimmzeiten. Zudem nutzen viele Vereine das Bad für verschiedene Gesundheitsangebote. Insgesamt werden neben dem Schulschwimmen mehr als 50 Kurse wöchentlich im Pattenser Bad angeboten.

Auch dem Bereich Kultur gibt das Bad Raum. So hat die Stadtbibliothek dort schon Lesungen angeboten. Regelmäßig lädt Krimiautor Günter von Lonski zu einem Krimidinner ein. Feste Einrichtungen des Bad-Fördervereins Rettungsring sind auch der Flohmarkt im Frühjahr und der Kränzemarkt in der Adventszeit.

Die Stadtverwaltung weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass nach einer Statistik des Städte- und Gemeindebunds mehr als 80 Prozent der Bürger Bäder für unverzichtbar halten. „Bei einem Schwimmbad handelt es sich um einen wichtigen Bestandteil der Daseinsvorsorge. Daher ist es eine wichtige kommunale Aufgabe, Schwimmbäder zu unterhalten und das Schwimmenlernen insbesondere von Kindern zu fördern“, heißt es.

Der finanzielle Zuschuss pro Gast ist niedriger als der Durchschnitt

Die Verwaltung erläutert auch, dass der Zuschussbedarf kommunaler Schwimmbäder zwischen 5 und 10 Euro pro Badegast beträgt. So liegt der Betrag für das Delfi-Bad in Gehrden bei 5,11 Euro und für das Büntebad in Hemmingen bei 5 Euro. In Pattensen liegt der Zuschuss bei durchschnittlich 110.000 Besuchern jährlich zurzeit bei 1,95 Euro. Nach der Erhöhung des Zuschusses würde der Betrag auf 2,68 Euro steigen.

Der Finanzausschuss wird über das Thema in der Sitzung am Donnerstag, 23. Januar, ab 18.30 Uhr im Rathaus beraten. Die endgültige Entscheidung trifft der Rat am Donnerstag, 30. Januar. Ort und Zeit der Ratssitzung werden noch bekannt gegeben.

Von Tobias Lehmann