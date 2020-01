Bauer Willi fordert Landwirte auf, mit Bürgern zu sprechen

Pattensen/Region

Mit einem dreistündigen Festakt hat der Norddeutsche Zuckerrübenaktionärsverein ( NDZRAV), sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. 80 Mitglieder waren dazu in den Ratskeller in Pattensen gekommen. Sie alle sind Rübenanbauer und Aktionäre der Nordzucker AG beziehungsweise der Nordzucker Holding AG – viele aus dem Bereich des südlichen und westlichen Umlandes von Hannover. „Unser Ziel ist es, den Rüben anbauenden Aktionär bei seinen Ansprüchen gegenüber der Nordzucker zu unterstützen“, umriss der Vorsitzende Friedrich Rodewald aus Göxe die Aufgabe des Vereins.

„Die Zehn-Jahres-Feier haben wir bewusst zwei Monate vor dem eigentlichen Termin gelegt“, begrüßte der Vereinsbegründer und aktuell noch als Beirat aktive Hans-Heinrich Voigts aus Wennigsen danach die Festaktgäste. „Denn aller Voraussicht nach sind Sie dann alle am Rübendrillen.“ In seinem Grußwort blickte der Landwirt zurück auf die Gründungsversammlung am 23. März 2010 im Ratskeller.

„38 Personen traten spontan ein, am 8. Juni zählten wir schon 118 Mitglieder, und heute sind wir 281“, listete er die wachsende Zahl Interessierter auf – von Norddeutschland bis zum Baltikum.

Zur Galerie Bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen des Zuckerrüben-Aktionärsvereins NDZRAV in Pattensen gab es Äußerungen zur Verbandspolitik, eine Ehrung und auch Unterhaltsames.

Die kritische Masse bei Nordzucker

Voigts erläuterte die Motive zur Gründung des NDZRAV, der im Mittelpunkt seiner Arbeit den Zuckerrüben anbauenden Aktionär stehen hat. „Wir sind die kritische Masse bei Nordzucker“, betonte er die Bedeutung des Mitspracherechtes der Landwirte am Unternehmen. Voigts forderte eine angemessene Dividende, einen marktgerechten Rübenpreis und eine kompetente Aktionärsvertretung auf der Hauptversammlung. „Bei Nichtteilnahme lassen Sie sich durch uns vertreten“, forderte er die Anwesenden abschließend auf. „Wir stehen für Unabhängigkeit, Transparenz und Sachverstand.“

„Wir sind authentisch – die Verbände sind befangen“, ergänzte Friedrich Rodewald die Ausführungen. Und auch das im Landkreis Wolfenbüttel beheimatete Vorstandsmitglied Christian Linne forderte eine personelle Verschlankung bei den Aufsichtsräten und Anbauerverbänden. Stattdessen müssten die Landwirte dort präsenter sein. „Wir wollen in die Aufsichtsräte, um Nordzucker so auf den besseren Weg zu bringen“, bat er um Unterstützung aus den Vereinsreihen.

Große Ehre für einen der Gründer

Gemeinsam mit Friedrich Rodewald ehrte er anschließend Hans-Heinrich Voigts für dessen seit zehn Jahren unermüdliches Engagement im Interesse der im NDZRAV organisierten Rübenanbauer. Sie ernannten Voigts unter dem Applaus der Mitgliederversammlung zum Ehrenvorsitzenden des Vereins.

Friedrich Rodewald (rechts) überreicht Gastredner Bauer Willi alias Willi Kremer-Schillings eine Flasche Hochprozentiges aus Bredenbeck – als Dankeschön für seinen unterhaltsamen und informativen Beitrag. Quelle: Torsten Lippelt

Den vielen Worten zum Engagement für die Anliegen der Rübenanbauer folgte dann für zwei unterhaltsame und informative Stunden Gastredner Willi Kremer-Schillings. Der durch Youtube und andere Internetmedien sowie durch sein Buch „Sauerei!“ auch als „Bauer Willi“ bekannte frühere Manager und Landwirt aus der Nähe von Köln ist der breiten Öffentlichkeit vor allem durch seine von ihm im vergangenen Jahr ins Leben gerufenen „Grüne Kreuze“-Aktion auf den Äckern und Feldern bundesweit ein Begriff geworden.

Für Dialog Humor und soziale Medien nutzen

Den Landwirten im Ratskeller gab er in seinem Vortrag und in der nachfolgenden Diskussion als kreativer Fürsprecher der Landwirtschaft den guten Ratschlag: „Sucht das inhaltliche Gespräch mit der Öffentlichkeit. Redet mehr mit den Bürgern. Und nutzt dazu auch moderne Medien, wie Youtube-Videos und Twitter-Mitteilungen.“

Als Landwirt betreibe man bereits Öffentlichkeitsarbeit in jedem Moment, indem man Trecker fahre. Das müsse produktiv ausgenutzt werden. Und: „Arbeiten Sie auch mit Humor, wenn Sie etwas erreichen möchten. Wenn Sie ,Kartoffeln aus Bodenhaltung‘ bewerben, haben Sie garantiert eine positive Aufmerksamkeit“, scherzte Bauer Willi. Dasselbe gelte auch bei anderen in der Öffentlichkeit diskutierten Landwirtschaftsthemen.

Lesen Sie auch

Von Torsten Lippelt