Hüpede

Seit etwa vier Jahren ist Hans-Friedrich Wulkopf im regelmäßigen Austausch mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Immer wieder geht es dabei um ein Thema: den schlechten Zustand des Radweges auf der westlichen Seite entlang der L 402 zwischen Hüpede und Pattensen. Der Pattenser Ratsherr, stellvertretender Ortsbürgermeister in Hüpede-Oerie sowie Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler ist verärgert darüber, dass sich trotz erheblicher Mängel an der Strecke noch nichts getan hat. Doch vergangenen Monat hatte er ein weiteres Schreiben von der Landesbehörde erhalten, das ihm Hoffnung macht. Womöglich könnte der Radweg noch in diesem Jahr erneuert werden.

Wulkopf will „weiter nerven“

Wulkopf nimmt die Ankündigung, die ihn am 25. Februar erreicht hatte, erfreut zur Kenntnis, bleibt aber noch verhalten. „Man muss immer wieder dran bleiben und die Mitarbeiter weiter nerven, sonst passiert gar nichts“, sagt er. Und die Sanierung dieses Radweges sei zwingend erforderlich. „Hier fahren viele Kinder zur KGS. Es ist gefährlich, wenn sie über Huckel, Risse und notdürftig geflickte Stellen fahren.“

„An diesem Radweg scheiden sich die Geister“: Ratsherr Hans-Friedrich Wulkopf gibt nicht auf. Quelle: Mark Bode

„Als ich ab 2006 Ortsbürgermeister in Hüpede-Oerie war, hatte ich viele Projekte mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr umgesetzt“, sagt Wulkopf bei einem Gespräch mit dieser Zeitung vor Ort. „Doch an diesem Radweg scheiden sich die Geister“, erklärt der 75-Jährige. Immer wieder hatte er bei den Mitarbeitern der Behörde per E-Mail nachgefragt, wann eine Sanierung möglich sei. Teils habe er keine Antwort bekommen oder erst nach mehrmaligen Nachfragen. Teils seien es unbefriedigende Aussagen gewesen.

Radweg gehöre noch zu den prioritärsten der Straßenmeisterei

In dem jüngsten Schreiben von Ende Februar schreibt Fabian Schulze, Fachbereichsleiter Bau, dass die Mitarbeiter bei Straßenmeistereien eine Abfrage starten wollen, welche Radwege besonders sanierungsbedürftig seien. „Ich nehme an, dass der Radweg an der L 402 im Bereich der Straßenmeisterei Sarstedt weiterhin zu den prioritärsten gehört und dementsprechend mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in einer erneuten Sammelausschreibung berücksichtigt würde.“

Immer wieder wurden entlang der Strecke Löcher notdürftig repariert. Dadurch entstanden viele unebene Flächen. Quelle: Mark Bode

In der ersten Sammelausschreibung, die im vergangenen Jahr erfolgt war, war der Radweg an der L 402 noch nicht dabei, weil laut Landesbehörde andere ebenfalls in einem desolaten Zustand seien. Doch die bei dem neuen Verfahren gemachten Erfahrungen seien laut Schulze erfreulich gewesen. „Wir erwägen, dieses Vertragsmodell erneut mit anderen, bisher noch nicht sanierten Radwegen an Landesstraßen erneut auszuschreiben“, schreibt Schulze. Mit einer Instandsetzung erster Radwege könnte laut des Fachbereichsleiters voraussichtlich noch in diesem Jahr begonnen werden.

Von Mark Bode