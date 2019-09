Wortschwurbeleien mit Alphorneinsatz in der Jeinser Kirche

Jeinsen

Mit einem fast dreistündigen Programm aus intelligent klingendem Sprachkauderwelsch und kreativer Livemusik hat das Sprachcomedy-Duo Janssen & Grimm das Publikum in der St.-Georg-Kirche auf Trab am Freitagabend bestens unterhalten. Auf Einladung des Bürgervereins stellten die beiden Kolumnisten und Satiriker ihr neues, inzwischen sechstes Programm „Ping!“ vor.

Rund 160 Gäste kamen dabei bestens auf ihre Kosten, auch wenn es manchmal schwierig war, den Wortschwurbeleien des eingespielten Duos am Altar zu folgen. In vielen humorvollen Anekdoten blickten die beiden auf ihre Herkunft und ihre Namensursprünge zurück, feierten den zeitgleichen abendlichen Sieg von Hannover 96 bei Holstein Kiel und amüsierten sich über alltäglich Beobachtetes.

Wortgefecht zwischen Willi und Batman

Dazu gehören fehlerhaft gestochene Tattoos, die Angst von Männern beim Arzt und die Vorzüge des Boßelns, das in Wort und Bild in seiner friesischen Bedeutung erklärt wurde. Grimm und Janssen stellten auch die Widrigkeiten der Brillenreparatur in zwei Varianten vor: Bei aufgesetzter Brille ergeben sich ganz andere Probleme als bei abgesetzter, wo es für fast Blinde schwierig wird. Verkleidet lieferten sich die beiden als dynamisches Duo Biene Willi und Batman detaillierte Wortgefechte über Gemeinsamkeiten.

Imre Grimm (links) und Uwe Janssen (rechts) unterhalten mit ihrem Ping!-Programm die 160 Zuhörer in der Jeinser Kirche. Quelle: Torsten Lippelt

Oft begleiten die beiden Wortakrobaten ihre Geschichten auf Musikinstrumenten wie Gitarre und Flöte. Hatten sich beide zunächst noch über altvordere Instrumente wie Maultrommel und Harmonika amüsiert, bildete dann gegen Schluss ein kreativer Alphorneinsatz auch einen der optischen Höhepunkte: Schleppte Grimm doch mehrere montierte Abwasserrohre aus Kunststoff zur Bühne und hielt sie ins Publikum, während Janssen lautstark hineintutete.

Von Torsten Lippelt