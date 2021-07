Herr Fürmeyer, wie geht es den Sportvereinen in der Corona-Pandemie?

Es geht ihnen nicht besonders schlecht. Sie sind alle einigermaßen durch die Pandemie gekommen, wenngleich es natürlich auch Probleme gab. Wir haben zumindest kaum Veränderungen bei den Mitgliederzahlen. Das liegt insbesondere an den jeweiligen Vereinsführungen, die in unserer Stadt sehr gut aufgestellt sind.

Wie haben sich die Mitgliederzahlen entwickelt?

Insgesamt verzeichnen wir seit 2019 einen leichten Rückgang, wenn man alle 20 Mitgliedsvereine, die im Sportring organisiert sind, zusammenzählt. Von 4378 Mitgliedern im Jahr 2019 fiel die Zahl auf 4296 im Jahr 2020 und auf 4149 in diesem Jahr. Die Austrittsquote von etwas mehr als 5 Prozent ist also insgesamt marginal.

Lässt sich denn belegen, was die Gründe für die Austritte sind?

Wir können zumindest nicht sagen, dass diese alle direkt mit Corona zusammenhängen. Sicher gab es die eine oder andere Entscheidung, zeitweilig aus den Vereinen auszutreten. Es gibt bei der Mitgliederentwicklung aber ohnehin immer ein periodisches Auf und Ab. Junge Erwachsene verlassen nach dem Schulabschluss teilweise Pattensen, weil sie woanders studieren oder arbeiten. Die gehen dem Sport zumindest nicht verloren, aber periodisch den Vereinen in Pattensen. Altersbedingt kommt es natürlich auch immer wieder zu Austritten.

Worüber haben die Vereinsvertreter während des coronabedingten Lockdowns besonders geklagt?

Die Sporthallen waren acht Monate zu. Den Vereinsmitgliedern fehlten dadurch natürlich oft wichtige soziale Kontakte. Auch die Fußballer durften ja nicht aktiv sein. Die Vereine haben größtenteils ihre Trainer weiter bezahlt. Das ist auch nicht selbstverständlich. Per Videokonferenzen haben sich viele Vereinsfunktionäre digital fortbilden lassen, beispielsweise in juristischen Fragen, im Marketing oder für die Mitgliederwerbung. Dazu hat der Regionssportbund unterstützend beigetragen.

„Das Digitale wurde in der Corona-Zeit oft hochgejubelt“

Gab es auch digitale Angebote für die Mitglieder?

Das ist eher schwierig gewesen. Sollte man Judotraining oder Trampolinturnen digital abhalten? Das scheitert schon daran, dass die Geräte nicht vorhanden sind. Das Digitale wurde meiner Meinung nach in der Corona-Zeit oft hochgejubelt. Es lässt sich aber eben nicht in allen Bereichen umsetzen. Für viele Ältere ist es auch unrealistisch, zum Beispiel vor dem Handy zu turnen.

Sie sprachen schon das Fehlen der sozialen Kontakte an. Wie wichtig ist Sport?

Es ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaftsform. Sportvereine sowie kultur- und musiktreibende Vereine und das durch sie getragene Ehrenamt sind die unverzichtbare Säule in der Stadt. Die vielen Helfer und Ehrenamtlichen leisten einen hohen sozialen, sportlichen und gesundheitlichen Dienst für die Sportler – bis hin zum Leistungssport in den Spitzen der Landesmeisterschaften und nationalen Meisterschaften. Sie schaffen Bewegung, Leistung, Ausdauer, und dadurch fördern wir Gesundheit. Alles das funktioniert nur durch unsere ehrenamtlichen Trainer und Betreuer sowie Eltern, die ihre Kinder zu den Trainingsstätten fahren. Ansonsten sähe es düster aus für unsere Gesellschaft – nicht nur in Pattensen.

Das ist der neue Vorstand des Sportrings Bei der Jahresversammlung des Sportrings haben Vertreter und Vertreterinnen von 14 Sportvereinen einen neuen Vorstand gewählt. Vorsitzender ist nun Wolfgang Fürmeyer, der das Amt zuletzt schon kommissarisch inne hatte. Im vergangenen Jahr hatte sich die langjährige Vorsitzende Ellen Eggers zurückgezogen. Zum Stellvertreter wurde Carsten Plenge gewählt, Schatzmeisterin bleibt Sabine Plenge. Neue Schriftführerin ist Uta Raabe. Referent für Öffentlichkeit ist nun Waldemar Krause.

Wie wichtig ist der Sportring?

Mir gefällt die Fragestellung anders besser: Wofür steht der Sportring? Als Interessenvertreter der 20 organisierten Vereine im gesamten Stadtgebiet nehmen wir die Rechte und Pflichten für die Vereine gegenüber der Stadt wahr.

Was möchten Sie nun als neuer Vorsitzender anders machen?

Wir haben den Vorstand neu strukturiert und eine klare Aufgabenverteilung zugeordnet. Wir haben beispielsweise eine allgemeine E-Mail-Adresse geschaffen. Wer an sportring-pattensen@web.de schreibt, erreicht alle Vorstandsmitglieder gleichzeitig. Somit wird nicht mehr gefiltert, wer welche Information bekommt. Es entscheidet alles die Gruppe. Wir arbeiten daran, eine eigene Homepage zu erstellen. Es ist kein Ein-Mann-Betrieb. Es geht immer nur gemeinsam. Wir möchten eine klare intensive Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachbereichen der Stadt Pattensen erreichen. Wir machen eine Bestandsaufnahme der vergangenen Jahre und werden dann daraus zielorientierte Maßnahmen ergreifen.

„Einzelne Abteilungen der Verwaltung nehmen die Vereine nur bedingt ernst“

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der Stadt?

Die hat in den zurückliegenden Jahren schon ein wenig gelitten. Einzelne Abteilungen der Verwaltung nehmen die Sportvereine nur bedingt ernst.

Wie meinen Sie das?

Aus meiner früheren Tätigkeit bin ich es gewohnt, Dinge pragmatisch und zeitnah zu entscheiden und umzusetzen. In der Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Verwaltung, musste ich neu lernen, dass alles etwas mehr Zeit braucht und das Wort „zeitnah“ öfter eine andere Bedeutung hat. Mails werden teils nicht beantwortet, oder man wird am Telefon immer wieder vertröstet. Im Notfall wenden wir uns dann an unsere sportinteressierte Bürgermeisterin Ramona Schumann. Andere haben nicht immer das offene Ohr für die Sorgen und Nöte der Vereine.

Zur Person Wolfgang Fürmeyer stammt aus Osnabrück. Stationen in seinem beruflichen Leben führten ihn nach Ratingen, Hamburg, Herzogenaurach und 1995 nach Pattensen, wo er mit seiner Frau Monika in Hüpede wohnt. Der Wahl-Pattenser war nationaler Vertriebschef beim Sportartikelhersteller Puma. Seit einigen Jahren ist er im Ruhestand, engagiert sich aber vielfach in verschiedenen Ehrenämtern und organisiert unter anderem die jährliche Jugendsportlerehrung. Er ist zudem stellvertretender Ortsverbandsvorsitzender der CDU Pattensen-Mitte; bei der Kommunalwahl kandidiert er für den Rat. Sportlich ist er fast täglich zum Schwimmen im Pattenser Bad, spielt Tennis, und wenn es seine Zeit erlaubt, trifft man ihn auf dem Golfplatz. Sein Motto: „Wenn sich viele nicht so wichtig nehmen würden, sähe die Welt besser aus, auch hier in Pattensen.“

Das Thema Hallennutzung sorgt immer wieder für Verärgerung bei den Sportvereinen. Wie sehr sind Sie vom Erstellen dieser Pläne genervt?

Das ist schon eine sehr beschwerliche Angelegenheit. Die Hallennutzung erfolgt in zwei Perioden – einmal vom 1. September bis zum 31. Dezember und dann vom 1. Januar bis zu den Sommerferien. Die Vereine müssen jeweils eine Nutzungsanfrage mit Hygienekonzepten an die Stadt richten. Es ist ein kribbeliges Thema, besonders in dieser Corona-Zeit. Die Hallen sind nach der Schulnutzung ab 17 bis 21.45 Uhr für die Vereine geöffnet, danach wird der Reinigungsdienst aktiv für den nächsten Tag des Schulsports. Einige Mannschaften beklagen sich immer wieder, dass sie gerne länger bleiben möchten. Das geht aber leider aus besagen Gründen nicht.

Wünschen Sie sich von Vereinen mehr Verständnis für die begrenzten Hallennutzungszeiten?

Es gibt eine gute Kommunikation mit den entsprechenden Vereinen, wenngleich nicht immer alle Wünsche auch umgesetzt werden können. In den letzten Wochen gab es einige Irritation mit einer Sparte, die – ohne Abstimmung mit ihrem Verein – sich ungerecht behandelt fühlte und den Weg in die Öffentlichkeit suchte. Dieses wurde kurzfristig beigelegt und ist eher die Ausnahme.

„Es gibt einige Sportarten, die auf Hallenzeiten angewiesen sind“

Grundsätzlich sind die Hallen in den Ferien geschlossen. Wie handhabt es die Stadt in diesem Jahr?

Es stimmt, gewöhnlich sind die Hallen in diesen Zeiten zu. Aber wir haben derzeit eine Pandemielage. Da ist es schwer zu vermitteln, die Hallen nun nicht nutzen zu dürfen. Es gibt einige Sportarten, die auf Hallenzeiten angewiesen sind, beispielsweise Judo, Tischtennis, Trampolin, Handball. Deshalb besteht für die Vereine in diesen Sommerferien die Möglichkeit, die Sporthallen kostenfrei zu nutzen. Es war allerdings ein harter Kampf.

Inwiefern?

Nun, aufgrund von Legionellen im Wasser des Duschtrakts der KGS-Halle und der Idee eines städtischen Mitarbeiters, diese Zeit für eine Grundreinigung und Sanierungsarbeiten nutzen zu wollen, sollte die Halle tatsächlich komplett geschlossen werden. Dank des hohen Interesses der Bürgermeisterin am Wohle der Vereine ließ sich das aber noch abwenden. Die Grundreinigung erfolgt nun in den Herbstferien. Dann bleibt die Halle für einige Tage tatsächlich zu. Aber irgendwann muss das ja auch gemacht werden.

Die aktuelle Förderrichtlinie der Stadt Pattensen für Sportvereine stammt aus dem Jahr 2008. Sehen Sie Bedarf für eine Aktualisierung?

Auf jeden Fall. Das gilt besonders für die Sportplatzinstandhaltung. Die Stadt hatte damals festgelegt, dass Vereine für die Pflege der eigenen Flächen jeweils pauschal 500 Euro pro Jahr erhalten, weil sie selbst nicht mehr das Mähen übernimmt. Eine Abfrage bei den Vereinen hat ergeben, dass die Kosten für die Instandhaltung inzwischen aber deutlich höher liegen. 500 Euro sind nicht mehr zeitgemäß. Wir denken an eine deutliche Erhöhung und stehen mit der Verwaltung bereits im Austausch. Gleichzeitig stammt auch die Höhe der Beträge, die der Rat der Stadt Pattensen einmal jährlich den Vereinen zur Verfügung stellt, aus dem Jahr 2008. Hier bedarf es dringend einer Erhöhung, um den vielfältigen Aufgaben, die unsere Vereine übernehmen, gerecht zu werden.

Von Mark Bode