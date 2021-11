Ursprünglich sollte es das Wintermärchen auf Schloss Marienburg in Pattensen-Schulenburg schon im Vorjahr geben. Coronabedingt fiel das aus. Nun laufen die letzten Vorbereitungen, bevor es am Sonnabend, 26. November, losgehen kann. Wir zeigen, auf was sich die Besucher freuen können.