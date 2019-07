Jeinsen/Schliekum

Derzeit geht es ganz schnell: An einem Morgen wogen die vollen Ähren auf den Feldern bei Pattensen-Jeinsen noch im leichten Sommerwind, am nächsten Morgen sind auf dem Acker nur noch kahle Stoppeln zu sehen. In den vergangenen Tage war es auf vielen Feldern zwischen Jeinsen und Schliekum das gleiche Bild: Von 10...