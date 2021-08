Pattensen-Mitte

Eigentlich hatte der Wendehammer der Marienstraße in Pattensen-Mitte bereits im Juli für zwei Tage gesperrt werden sollen. Doch daraus wurde nichts. Denn es wurde falsches Glas für die Fassade der gerade entstehenden Turnhalle an der Grundschule geliefert. Das hat die Stadt Pattensen mitgeteilt. Der zweite Anlauf ist nun für Freitag, 20. August, geplant. In der Zeit von 7 bis 15 Uhr soll ein Teilbereich des Wendehammers und des Gehweges gesperrt werden. Ein Kran wird dort aufgestellt, um die Glasscheiben an der Fassade anbringen zu können.

Zufahrt zur Volksbank bleibt offen

Laut Stadtsprecherin Andrea Steding ist die Zufahrt zur Volksbank nicht betroffen. „Da der betroffene Fußgängerverkehr in diesem Straßenabschnitt schon seit Längerem auf die andere Straßenseite umgeleitet wird, hoffen wir, somit einem gewissen Gefahrenpotenzial entgegenwirken zu können“, sagt Steding.

Von Mark Bode