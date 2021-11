Es waren drei weihnachtliche Veranstaltungen, die jeweils unterschiedliche Zielgruppen angesprochen haben: Am Wochenende hatten Pattenser die Möglichkeit, die Weihnachtsmärkte in Koldingen, beim Verein Buller & Bü und den „Winterzauber“ bei Schloss Marienburg zu besuchen. So liefen die Events.