Gleich drei Weihnachtsmärkte in Pattensen haben am Wochenende zahlreiche Gäste angelockt. In Koldingen richtetet der neue Dorfverein den ersten Markt seit fünf Jahren aus. Erstmals standen auch auf dem Hof Calenberg bei Schulenburg Buden. Voll war es auch in Hüpede, wo rund um die Kirche gefeiert wurde.