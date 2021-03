Koldingen

Mitten in der Landschaft befindet sich auf einem Wanderweg zwischen Koldingen und Reden ein Mühlenwehr. „Das war früher die Verbindung zwischen zwei Teichen“, erklärt Herbert Mohr vom Pattenser Wegeteam. „Das angestaute Wasser wurde bei Bedarf in den schmalen Mühlteich geleitet.“ Damit Spaziergänger in Zukunft wissen, was es mit den am Wegesrand befindlichen Sandsteinen auf sich hat, hat das Wegeteam eine kleine Tafel daneben aufgestellt. Dazu haben die engagierten Senioren gleich noch das wuchernde Unkraut zurückgeschnitten, damit das Mühlenwehr noch besser zur Geltung kommt.

Das Mühlenwehr wurde laut Gravur 1739 errichtet. Quelle: Mark Bode

Die Gravur auf einem der Steine verrät es: Das Mühlenwehr wurde im Jahr 1739 errichtet. „Die Initialen HLV verweisen auf den damaligen Mühlenpächter Hermann Ludewig Voigt“, erklärt Mohr. „Das ist ein interessanter Ort“, sagt Herbert Meyer, als er gerade dabei ist, den Holzpfahl an der Metallverankerung zu befestigen. Nach einigen Mühen ist alles fertig. „An dieser Stelle führen zwei unserer Wanderrouten vorbei“, sagt Mohr. Deshalb sei es besonders schön, hier nun ein neues Schild anbringen zu können.

Von Mark Bode