Pattensen-Mitte/Jeinsen

Das ehrenamtliche Wegeteam bietet für Donnerstag, 22. August, eine abendliche Radtour an. Alle, die mitfahren möchten, treffen sich um 17 Uhr vor dem neuen Rathaus, Rathausplatz 1, an der Göttinger Straße.

Die geführte Radtour geht zunächst südlich in die Feldmark hinaus zum Legehennenhof für Bioeier. Jemand vom Hof Lütgeharm wird Erläuterungen zum Betrieb geben. Dann geht die Tour weiter nach Jeinsen. Die Radfahrer sollten kurz nach 18 Uhr an der Kirche St. Georg eintreffen, dort ist eine Führung durch das historische Gebäude geplant.

Außerdem wird in diesem schönen Stadtteil von Pattensen ein Rundgang zu Fuß gemacht. Die Teilnehmer lernen die interessantesten Hofstellen kennen. Dabei wird jemand vom Bürgerverein Jeinsen die Gruppe führen. Zum Abschluss ist eine zwanglose Gesprächsrunde im Biergarten des Landgasthofs Jeinsen geplant.

Die Heimfahrt bestimmt jeder Teilnehmer selbst. Auch für die, die sich keine lange Radtour zutrauen, hat das Wegeteam einen Vorschlag: Wer möchte, kann mit dem Auto kommen und sollte gegen 18 Uhr an der St. Georg-Kirche in Jeinsen sein. Die Teilnahme an der Radtour ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Von Kim Gallop