Pattensen

Regelmäßig fährt Herbert Mohr, Mitbegründer des Wegeteams Pattensen, auf dem Feldweg zwischen Pattensen-Mitte und Lüdersen entlang. Dort befindet sich am Wegesrand seit Jahren ein aufgestelltes Schild, auf dem diverse heimische Vogelarten abgebildet sind. Als Mohr kurz nach den Weihnachtsfeiertagen wieder auf dem Fahrrad unterwegs war, musste er allerdings feststellen, dass die beiden Holzpfähle umgeknickt waren und das Schild abgerissen war. Das Wegeteam, das sich um die Pflege der Wanderwege und die Schilder kümmert, möchte nun möglichst schnell das Schild wieder aufstellen.

Knickten Jugendliche die Pfähle absichtlich ab?

Über die Umstände, wie die Metallverankerung an beiden Pfählen abknicken konnte, können Mohr und Mitstreiter Helmut Krause nur mutmaßen. „Vielleicht war es ein Fahrer der Landwirte, der beim Rangieren das Schild traf“, sagt Krause. Mohr vermutet eher eine mutwillige Zerstörung durch jugendliche Vandalen. „Im Sommer hatten wir das Schild erneuern müssen, nachdem es dem Vandalismus zum Opfer gefallen war“, sagt der 86-Jährige. Das stimme ihn traurig.

Das Schild mit den Vogelarten verfrachtet Krause in das Auto. „Nicht, dass das auch noch gestohlen wird“, sagt er. Die Pfähle bleiben vorerst liegen. Mit neuen Metallverankerungen sollen diese nach Möglichkeit zeitnah wieder aufgestellt werden. Dann wird auch das große Metallschild wieder verschraubt. „Hoffentlich bleibt es länger hängen“, sagt Mohr.

Wegeteam erhält mehrere größere Spendenbeträge

Die Kosten für die neuen Verankerungen seien laut Wegeteam im zweistelligen Bereich. Die Arbeiten übernehmen die insgesamt vier Engagierten selber. Die finanzielle Lage des ehrenamtlich tätigen Wegeteams ist laut Mohr – trotz Corona-Zeit – durchaus gut. „Wir haben 2020 zwar weniger Kleinspenden bekommen. Dafür mehrere größere Beträge“, sagt er. Mehrmals seien es 500 Euro von Firmen und Organisationen gewesen, dazu 200 Euro von einer Privatperson nach dessen Geburtstag. Von den Einnahmen hat die Gruppe bereits neue Sitzbänke bestellt, die im gesamten Pattenser Gebiet an den Wanderwegen aufgestellt werden sollen.

In den nächsten Wochen und Monaten werden sich Mohr (86), Krause (74), Günter Gutknecht (70) und Herbert Meyer (77) intensiv um die Pflege der Wanderwege kümmern. An insgesamt mehr als 100 Kilometer Weg schneiden sie Rasen zurück, sammeln Müll auf, reparieren und bemalen Pfähle neu und stellen neue Schilder auf. Darüber hinaus will die Gruppe die Aktivitäten für das Jahr planen. „Es ist im Moment aber noch schwer abzuschätzen, was wir machen können“, sagt Mohr. Anlässlich ihres 15-jährigen Bestehens in diesem Jahr würden sie zumindest gerne ein paar Wanderungen und Fahrradausflüge für Kleingruppen anbieten.

Von Mark Bode