Fürs Wochenende oder für andere Tag mit etwas Freizeit empfiehlt das ehrenamtliche Wegeteam von Pattensen eine Wanderung oder Fahrradtour. Dafür müssen Wander- oder Fahrradfans gar nicht weit weg: Sie können praktisch vor der eigenen Haustür – egal, in welchem Ortsteil sie wohnen – einen ausgewiesenen Weg nehmen. Die sieben vom Wegeteam ausgearbeiteten Routen im Stadtgebiet von Pattensen sind jeweils mit Holzpfosten markiert.

Welcher ist der schönste Weg?

Welches denn zu dieser Jahreszeit der schönste Weg ist, diese Frage kann oder will Herbert Mohr vom Wegeteam nicht beantworten. Er hat aber einen Zusatztipp für Sonntag, 21. Juli, parat. Dann ist in der St. Georg-Kirche in Jeinsen die Sommerkirche des Kirchenkreises Laatzen-Springe zu Gast, der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Im Anschluss wird ein Imbiss angeboten. Ein Sonntagsbesuch in Jeinsen bietet sich also an, der Welfenweg und der Ring der Städtepartnerschaft führen dorthin.

Wem der Welfenweg mit 23 Kilometern Länge und der Ring der Städtepartnerschaft mit seinen 32 Kilometern Länge zu ambitioniert erscheint, kann auch erst einmal den Weg „Umme Kernstadt rümme“ in Pattensen-Mitte angehen. Start und Ziel ist das ehemalige Rathaus Auf der Burg. Der Weg ist acht Kilometer lang und kreuzt sich mit einigen der anderen markierten Touren, so dass sich der Wanderer auch spontan für eine längere Strecke entscheiden kann.

Der Calenberger Ackerweg führt am Wegekreuz am Kuhanger vorbei. Quelle: Helmut Meyer

Wegeteam praktisch immer im Einsatz

An einigen der Routen hat das Wegeteam, das seit 2005 ehrenamtlich aktiv ist, Besonderheiten eingerichtet. Dazu gehört das Wegekreuz am Calenberger Ackerweg und auch das historische Wagenrad, das am Bennigser Weg auf den Calenberger Ackerweg hinweist. Das Wegeteam mit Herbert Mohr, Herbert Meyer, Helmut Krause und Günter Gutknecht ist praktisch rund ums Jahr im Einsatz. Auch, nachdem alle Routen ausgearbeitet sind, gibt es immer etwas zu tun.

Vor der Saison sind die Herren unterwegs, um zu prüfen, ob alle Wegweiser noch stehen und die Tafeln lesbar sind. Sie tauschen defekte Teile aus, stellen in Kooperation mit dem Betriebshof der Stadt Pattensen neue gespendete Ruhebänke aus Holz auf oder streichen sie neu.

Alle Touren in einer Karte verzeichnet

Alle Touren mit den entsprechenden Symbolen zur besseren Orientierung sind in der Wander- und Radkarte mit dem Titel „...wanderbares Calenberger Land“ verzeichnet. Die Karte wurde im Juni neu aufgelegt und kostet 3,95 Euro. Zu erwerben ist sie unter anderem in Pattensen beim Rewe Center, bei der Altstadtbäckerei, in den Filialen der Calenberger Backstube, im Café Zum Dänen, in der Bücherecke, in der Patchworkdiele Jeinsen, in Schloss Marienburg und im Café Eis Blume.

In Laatzen gibt es den Routenplaner in der Buchhandlung Decius im Leine-Center und im Rewe-Schütt. Außerdem erhältlich ist die Wanderkarte in der Nabu-Station in Grasdorf und in Hemmingen in der Buchhandlung et cetera, im Schreibguth Schreibwaren Arnum, im Buchhandelskontor Arnum und im Zweirad Fachwerk in Hemmingen. Die Karte ist auch bei der Stadtverwaltung Pattensen im Rathaus erhältlich und über das ehrenamtliche Wegeteam bei Herbert Mohr, Telefon (0 51 01) 16 03.

