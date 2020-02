Lauenstadt

Die Baumkrone einer insgesamt rund 15 Meter hohen Fichte an der Landesstraße 460 in Lauenstadt ist am Sonntag gegen 17 Uhr wegen der starken Windböen abgeknickt. Dies geschah etwa fünf Meter unterhalb der Krone. Die Fichte blieb in den umstehenden Bäumen hängen. Das teilt Feuerwehrsprecher Thorsten Steiger mit.

Ein unkontrolliertes Herabstürzen hätte Autofahrer wie auch Radfahrer und Fußgänger gefährden können. Die Ortsfeuerwehr Schulenburg/Leine rückte mit 13 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Die Feuerwehrmitglieder sicherten die Einsatzstelle und entfernten die Baumkrone mithilfe von Einreißhaken und Kettensägen.

Von Tobias Lehmann