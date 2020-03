Wegen Corona: KGS verschiebt Tag der offenen Tür

Pattensen

Wegen der Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus verschiebt die Ernst-Reuter-Schule ( KGS) Pattensen den Tag der Offenen Tür von März auf Mai. Das gab die Schulleitung am Mittwochnachmittag bekannt.

Ursprünglich war die Gläserne Schule – wie der Tag der offenen Tür traditionell genannt wird – für Freitag, 20. März. geplant. Neuer Termin ist Freitag, 8. Mai, von 15 bis 18 Uhr. Die Gläserne Schule richtet sich besonders an Viertklässler und ihre Eltern, die sich für eine neue Schule entscheiden müssen.

Schulleitung steht für Gespräche bereit

Bereits eine Woche nach dem neuen Termin im Mai finden am Freitag, 15. Mai, und Montag, 18. Mai, die Anmeldetermine für den neuen 5. Jahrgang statt.

Damit sich Eltern dennoch vorab persönlich über die KGS Pattensen informieren können, stehen Mitglieder der Schulleitung in der nächsten Woche am Freitag, 20. März, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr für Beratungs- und Informationsgespräche zur Verfügung. Dabei können Fragen zur Schul- und Schulzweigwahl geklärt werden sowie zur Arbeit in der Kooperativen Eingangsstufe. Interessierte Eltern können im Sekretariat der KGS einen Termin hierfür vereinbaren. Das Sekretariat ist telefonisch unter (05101) 1001610 erreichbar und unter kgs@pattensen.de per E-Mail.

Schule stimmt sich mit der Stadt ab

Nach Auskunft von Schuldirektorin Mirjam Gerull wurde die Verschiebung der Veranstaltung mit der Stadtverwaltung und Bürgermeisterin Ramona Schumann abgestimmt. „Als Schule ist es uns wichtig, unseren Schülern Verantwortungsbewusstsein beizubringen“, ergänzte Gerull. Es sei unverantwortlich, zu einer Veranstaltung einzuladen, von der womöglich eine gesundheitliche Gefährdung ausgehen könnte. „Wir nehmen die Hinweise des Landes zum Gesundheitsschutz sehr ernst.“ Gleichzeitig sollten die Angebote der Schulgemeinschaft aber auch von einem großen Publikum wahrgenommen werden.

Auch der in Kürze anstehende Spanien-Austausch, bei dem eine Gruppe spanischer Schüler und Schülerinnen die KGS besuchen sollte, wird in Abstimmung mit der spanischen Partnerschule wegen der Sorge um das Coronavirus auf einen späteren Zeitpunkt in 2020 verschoben. Der neue Termin steht noch nicht fest.

Lesen Sie auch

Von Kim Gallop