Koldinger Seen: Spaziergänger haben bald festen Boden unter den Füßen

Koldingen

Wer die Koldinger Teiche als Wanderer oder Radfahrer umrundet, hat es jetzt noch komfortabler. Die Region Hannover investiert etwa 35.000 Euro, um einen Teil des Wegs zu pflastern. Ab Sonnabend, 8. Februar, soll der bei Fußgängern und Radlern beliebte Weg wieder befahrbar sein.

Naturliebhaber dürften es schon bemerkt haben: Seit einigen Tagen bessern Mitarbeiter einer privaten Firma bei Koldingen Teile des Fuß- und Wanderweges am Großen Koldinger Teich aus. Die bisherige Schotterdecke wird dabei an zwei Stellen auf insgesamt rund 120 Metern durch eine gepflasterten Weg ersetzt.

Bauarbeiten an den Koldinger Seen

„Damit wollen wir vermeiden, dass bei einer Hochwasserlage der Boden dort weggespült wird“, erläutert Regionssprecher Klaus Abelmann. Das Vorhaben sei mit dem Bereich Naherholung und dem Naturschutz der Regionsverwaltung abgestimmt. Der Abschnitt am Koldinger See werde damit zwar möglicherweise weiterhin überspült und sei somit nicht hochwassersicher. Jedoch ist der Weg anschließend ohne Probleme sofort wieder nutzbar.

„Wir finden es toll, wenn die Wege gut nutzbar sind“, sagte Herbert Mohr vom ehrenamtlichen Wegeteam der Stadt Pattensen lobend zu den laufenden Arbeiten. Das Team beginnt in wenigen Wochen wieder damit, die neue Saison des Wandergebiets „Wanderbaren Calenberger Land“ vorzubereiten, indem es Wegweiser reinigt und aufstellt. Das Team besteht aus Mohr, Herbert Meyer und Günter Gutknecht.

Das sind die Koldinger Seen

Die Koldinger Seen in der südlichen Leineaue stehen seit fast 20 Jahren unter Naturschutz. Neben dem Steinhuder Meer sind sie das bedeutendste Vogelrastgebiet in der Region Hannover. Ein Rundwanderweg führt um die Seen. Dieser ist in etwa einer Stunde zu bewältigen. In dem Gebiet wurde früher mehr als vier Jahrzehnte lang Kies abgebaut.

Von Torsten Lippelt