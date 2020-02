Weg am Großen Koldinger Teich ist jetzt gepflastert

Koldingen

Der Weg am Großen Koldinger Teich bei Pattensen-Koldingen ist praktisch das ganze Jahr über bei Spaziergängern und Radfahrern sehr beliebt. Doch wer den idyllisch gelegenen Teich nach stärkeren Regenfällen umrunden wollte, musste bislang lieber Gummi- statt Wanderstiefel anziehen, so nass und matschig war die Strecke. Jetzt nicht mehr. Die Pflasterung auf dem Weg ist fertig.

Die Region Hannover hat nach Auskunft eines Sprechers etwa 35.000 Euro investiert. Damit wurde der vorher mit Schotter bedeckte Weg an zwei Stellen gepflastert. Bislang war dort bei Hochwasser der Boden weggespült worden. Die Region geht davon aus, dass diese jetzt neu gepflasterten Bereiche immer noch gelegentlich überspült werden. Doch ohne den vielen Matsch ist der Weg anschließend schnell wieder für Fußgänger und Radfahrer passierbar.

Wegeteam hat Rundweg markiert

Die Arbeiten sind schon Mitte der Woche abgeschlossen worden, sodass einem langen Spaziergang nichts mehr im Wege steht. Das freut auch die Mitglieder des Wegeteams aus Pattensen. Die Ehrenamtlichen haben in und um Pattensen sieben Wanderwege ausgearbeitet und mit Pfosten und Schildern markiert.

Der Koldinger-Seen-Weg ist insgesamt 13 Kilometer lang und führt unter anderem einmal um den Großen Koldinger See und anschließend bis nach Rethen, kann aber auch abgekürzt werden. Die Routen des Wegeteams sind in einer Karte mit dem Titel „... wanderbares Calenberger Land“ zusammengefasst. Die Karte ist für 3,95 Euro in örtlichen Supermärkten sowie über das ehrenamtliche Wegeteam bei Herbert Mohr, Telefon (05101) 1603, erhältlich.

Lesen Sie auch

Von Kim Gallop