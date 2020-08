Jeinsen

Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist in einer Waschküche in einem Anbau eines Hauses an der Straße Zum Huxole in Jeinsen am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Das teilte Stadtbrandmeister Henning Brüggemann mit. Ein Nachbar entdeckte den Brand und versuchte umgehend, ihn zu löschen. Währenddessen alarmierte ein weiterer Passant um 11.40 Uhr die Feuerwehr. 25 Mitglieder der Ortsfeuerwehren Jeinsen und Schulenburg rückten aus.

Polizei nimmt Ermittlungen zur Brandursache auf

Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte den Brand. Zudem räumten sie beschädigte Elektrogeräte wie einen Kühlschrank und eine Waschmaschine ins Freie, um letzte Glutnester zu finden. Die anliegenden Räume wurden mit einem Druckbelüfter entraucht. Gegen 13 Uhr war der Einsatz beendet.

Zwei Anwohner ließen sich zur Vorsicht in ein Krankenhaus bringen, da der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es noch keine Angaben.

Von Tobias Lehmann