War es Mord? Gäste ermitteln beim Krimidinner

Pattensen-Mitte

War es wirklich Selbstmord? Oder doch Mord? Wer beim Krimidinner miträtseln will, hat dazu am Freitag, 20. September, die Gelegenheit. Das Mord(s)spektakel beginnt um 19 Uhr im Café des Pattenser Bads (pab), Am Hallenbad 1.

Kommissar Petersen hat seine Zweifel

Das Szenario: Kommissar Peter Petersen will sich einen Feierabend-Cappuccino im Café des pab gönnen. Tief saugt er den Kaffeeduft ein, hebt die Tasse an die Lippen und … ein spitzer Schrei. Die zauberhafte Samantha stürmt herein. Sie sah Licht aus dem Heizungskeller und fand dort Ole Franken: früher Autoverkäufer, heute Vermögensberater und Immobilienmakler.

Franken ist tot. Erstickt. Seine Hände sind mit Handschellen an einem Heizungsrohr fixiert, sein Kopf steckt in einer Plastiktüte eines bekannten Supermarkts, die mit billigem Paketband luftdicht um den Hals verschlossen wurde.

Kommissar Petersen ruft den Kriminaldauerdienst und die Spurensicherung aus Hannover. Nach einer kurzen Tatortbesichtigung geht der Leiter der Spurensicherung von Selbstmord aus, aber Petersen hat seine Zweifel. Schließlich soll der Geschäftsführer des Supermarkts im Calenberg-Center etwas mit Frankens Freundin haben. Außerdem hat Franken bei der Spielothek Schulden.

Gäste ermitteln und essen

Die Gäste beim Krimidinner gehen gemeinsam mit Petersen – der stark dem Autor Günter von Lonski aus Pattensen ähnelt – auf Tätersuche. Sie ermitteln, befragen, bewerten Tatsachen, Aussagen und finden schließlich heraus, wer die Tat begangen hat. Und das alles während eines Essens. Der Erste, der den Täter richtig nennt, gewinnt für seinen Tisch ein gemeinsames Frühstück im pab-Café.

Der Eintritt kostet 29 Euro, inklusive Menü. Karten gibt es im Vorverkauf beim Café zum Dänen, Talstraße 18, im pab-Café, bei den Wirtinnen Julia und Silvia Müller per E-Mail an Sil_Mueller@gmx.de oder unter Telefon (0157) 34887732.

Von Kim Gallop