Reden/Pattensen-Mitte

Am 11. Januar hatten die Arbeiten an den Bäumen am Wanderweg entlang des Fuchsbachs zwischen Pattensen--Mitte und Reden begonnen. Ein Baumpfleger der beauftragten Firma sprach damals davon, dass zehn Arbeitstage notwendig seien. Inzwischen ist weit mehr Zeit vergangen. Doch der Wanderweg ist offiziell noch immer nicht frei für Jogger, Fahrradfahrer und Spaziergänger. „Die Angelegenheit ist noch nicht beendet“, bestätigte am Dienstagmorgen Renate Riedel, Sachgebietsleiterin Verwaltungsorganisation bei der Stadt Pattensen.

Mitte Januar hatte ein Baumpfleger Totholz aus den Bäumen entlang des Wanderweges entfernt. Doch noch immer sind die Arbeiten nicht abgeschlossen Quelle: Mark Bode

Gleich mehrere Faktoren sollen zu den erheblichen Verzögerungen geführt haben. Zu einen seien es laut Riedel Krankheitsfälle bei der Firma sowie bei der Stadt gewesen. „Auch durch die Witterungsbedingungen konnten die Maßnahmen noch nicht abschließend bearbeitet werden“, sagte sie. Einen genauen Zeitpunkt, wann mit der Freigabe des bei vielen Pattensern beliebten Weges zu rechnen ist, nannte sie nicht.

Von Mark Bode