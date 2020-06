Pattensen-Mitte

Im Erdreich unter dem Schulhof der Grundschule Pattensen sind große Mengen Waffen und Munition entdeckt worden. Die Kampfmittel werden am Donnerstag von Experten beseitigt. Das teilte am Dienstag Pattensens Stadtsprecherin Andrea Steding mit.

Die Beseitigung ist auf Donnerstag, 2. Juli, verschoben, weil unter anderem erst ein Spezialbagger von einem anderen Einsatzort herbeigeschafft werden muss. Der kritische Bereich wird dann nach Auskunft von Steding ausgebaggert, die Erde muss durchsiebt werden.

Das Gelände rund um die Grundschule an der Marienstraße ist ab sofort abgesperrt. Quelle: Torsten Lippelt

Das Gelände rund um die Grundschule an der Marienstraße ist ab sofort abgesperrt, per Alarm gesichert und werde Tag und Nacht von Sicherheitspersonal überwacht, ergänzte Steding. So soll gewährleistet werden, dass sich dort keine Unbefugten aufhalten und sich selbst oder andere Menschen gefährden. Außerdem werden Container rund um den Fundort aufgestellt.

Evakuierung ist nicht nötig

Da es sich nicht um eine Bombenentschärfung handelt, bei der die Gefahr einer Explosion besteht, wird am Donnerstag keine Evakuierung der Nachbargebäude notwendig sein. Die nahe gelegene Kita am Hirtenweg werde am Donnerstag ebenso geöffnet bleiben. Die Stadtbücherei bleibt hingegen an diesem Tag zu.

Der Schulunterricht werde allerdings für den Rest der Woche ausfallen, sagte Steding. Damit sei sichergestellt, dass das Gelände noch weiter untersucht werden kann, falls die Zeit am Donnerstag für die Beseitigung aller Kampfmittelreste nicht reicht. Lehrer und andere Mitarbeiter könnten die Räume aber jederzeit betreten.

Waffenreste nach Schulschluss entdeckt

Die Grundschule wird derzeit bei laufendem Betrieb saniert und teilweise auch erweitert. Bei Erdarbeiten waren nach Unterrichtsschluss am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr Munitionsreste im Erdreich entdeckt worden. Polizei, Feuerwehr und der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurden informiert. Schulleitung und Stadtverwaltung informierten die Eltern, dass die Schule am Dienstag geschlossen bleiben würde.

Die Grundschule Pattensen wurde zunächst am Dienstag geschlossen. Sie bleibt den Rest der Woche zu. Quelle: Torsten Lippelt

Diese Schließzeit ist jetzt für die ganze Woche verlängert worden, teilte Steding mit. Offenbar handelt es sich um größere Mengen an Kampfmitteln, die im Erdboden lagern und entfernt werden müssen. Zwei Experten haben am Dienstagvormittag das Gelände untersucht, um die Vorgehensweise zu planen.

Die Grundschule (links) liegt direkt neben der ehemaligen Volksschule (rechts), wo heute der Hort untergebracht ist. Quelle: Torsten Lippelt

Funde lagern tief in der Erde

Auch Stadtsprecherin Steding ist bekannt, dass der Bereich der heutigen Grundschule im April 1945 bombardiert wurde (siehe Infokasten). Die Waffenreste könnten Überbleibsel eines Gefechts zwischen US-Truppen und deutschen Soldaten stammen.

Sie ergänzte, dass der Bereich schon vor Jahrzehnten untersucht wurde – unter anderem wurden historische Luftbilder ausgewertet. „Aber was jetzt gefunden wurde, war offenbar so tief vergraben, dass man es nicht entdecken konnte“, sagte sie. Es seien Teile von Waffen und ganze Waffen zwischen Schutt und Erde entdeckt worden.

Von Kim Gallop und Torsten Lippelt