Pattensen

Der Verein Mobile hat überraschend eine Spende der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen zur finanziellen Unterstützung seiner Vereinsarbeit erhalten. Volksbank-Vorstandsmitglied Volker Böckmann überreichte am Donnerstag einen Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro an Annette Köppel und Elke Eicke vom Mobile-Vorstand. Einen Plan zur Verwendung gibt es bereits.

Geld fließt aus Golf-Cup-Turnier

Zusammengekommen war das Geld beim inzwischen fünften Golf-Cup-Turnier, zu dem die Volksbank im August erneut auf die Anlage in Laatzen-Gleidingen eingeladen hatte. Die Summe der Startgelder der 50 Teilnehmer rundete die Bank auf 2000 Euro auf, um das Geld für einen sozialen Zweck zu spenden.

Über Jan-Erik Schweppe, den Leiter der Pattenser Volksbank, entstand der Kontakt zum Verein Mobile, der das Mehrgenerationenhaus betreibt. Dessen umfangreiche Angebotspalette von Kindertagesstätten und Grundschülerbetreuung über Familienbildungskurse und offene Treffs bis hin zum Café und Seniorenmittagstisch überzeugte.

Jan-Erik Schweppe (hinten links) und Volker Böckmann haben für das Mobile-Vorstandsduo Annette Köppel (Zweite von links) und Elke Eicke einen Spendenscheck mitgebracht. Quelle: Torsten Lippelt

„Diese Spende macht uns eine Riesenfreude, denn wir sammeln aktuell Geld für den benötigten Eigenanteil an der Entwurfsplanung für unser Projekt Work-Life-Space Pattensen“, sagte Annette Köppel bei der Spendenübergabe. Das auch Co-Working genannte Projekt soll in einem Nebengebäude des Vereins stunden- beziehungsweise tageweises Arbeiten in Kombination mit flexibler Kinderbetreuung anbieten. Damit wolle der Verein zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitswelten im ländlichen Raum beitragen.

„Ein erster großer Schritt zur Verwirklichung unseres Traums“

Zur Realisierung des Projekts soll zunächst eine rund 40.000 Euro teure Entwurfsplanung auf den Weg gebracht werden. Dazu muss Mobile einen Eigenanteil von 8.000 Euro einbringen.

„Die Spende ist jetzt ein erster großer Schritt zur Verwirklichung unseres Traums. Das Ganze dann mit Programm, Möbeln und Leben zu füllen ist für uns kein Problem“, sagt Köppel. Böckmann lobte nach einem kleinen Rundgang durch das Mehrgenerationenhaus das „tolle Projekt“. „Sie bedienen ein Angebot, das nachhaltig ist.“

Von Torsten Lippelt