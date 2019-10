Viele neue Ideen rund um die Leinetalschule

Pattensen/Jeinsen

Der Grüne Tisch, der von Pattensens Stadtsprechern Andrea Steding moderiert wurde, war wohl die munterste Gruppe bei der Ideenwerkstatt zur Grundschullandschaft von Pattensen am Montagabend. Dort sollte jeder Teilnehmer seiner Fantasie freien Lauf lassen.

„Wir hatten den Luxus, dass Geld und die Realität keine Rolle spielen“, sagte Steding. Die Einzigartigkeit der Schule und der Dorfgemeinschaft in Jeinsen sollten bewahrt und gestärkt werden. Aber die Teilnehmer richteten ihr Augenmerk auch auf andere Ortsteile.

Wunsch nach Kooperation der Leinetalschulschule mit Bürgerverein und Verein Mobile

Für die Leinetalschule in Jeinsen wurde gewünscht, dass sie mit dem Bürgerverein Jeinsen kooperiert und mit dem Verein Mobile, dem Trägerverein des Mehrgenerationenhauses in Pattensen. Damit könnten den Schülern ganz neue Arbeitsgruppen und Freizeitangebote angeboten werden.

Eine Anregung lautete, den umstrittenen Vorschlag der Stadtverwaltung umzudrehen: Dann würde eine neue und größere Schule in Jeinsen gebaut, die auch die Kinder aus Schulenburg aufnimmt, und in Schulenburg wiederum wird die dringend benötigte Kita gebaut. Ein Vorteil dieser Lösung: Offenbar ist das Schulgebäude in Schulenburg so marode, dass ohnehin eine neue Schule gebaut werden muss. Derzeit schlägt die Stadt vor, das Schulgebäude in Jeinsen, das baulich noch besser in Schuss ist, zur Kita umzubauen.

Weitere Vorschläge waren, eine Waldschule im Wald in Oerie zu errichten oder einen Bauernhof zur Schule umzubauen. Und besonders hübsch: Schloss Marienburg sollte als Schule hergerichtet werden. Außerdem war für die neue Grundschule, wo immer sie auch gebaut wird, ein besonderer Unterrichtsschwerpunkt gewünscht – einmal war das Sport und einmal Kunst. Auch die Einrichtung einer Privatschule nach dem Vorbild von Waldorf oder Montessori gehörte zu den Ideen. Und schließlich konnten sich die Teilnehmer auch eine Schule nach dem Genossenschaftsmodell vorstellen, die vom Dorf finanziert und betrieben wird.

Entscheidung über Leinetalschule in Jeinsen fällt bei Ratssitzung am 14. November

Die Ratsmitglieder Horst Bötger ( CDU) und Matthias Friedrichs ( SPD) bedauerten, dass kaum mehr Zeit bleibt, weiter zu diskutieren. Schließlich soll die Entscheidung schon bei der Ratssitzung am 14. November fallen.

„Das war eine echt gute Veranstaltung“, sagte Renate Beblo, die Leiterin der Leinetalschule in Jeinsen. „Hätten wir so eine Veranstaltung früher gemacht, hätten wir die Zeit gehabt, die wir brauchen.“

Wer sehen will, was bei der Ideenwerkstatt notiert wurde: Die Stadt Pattensen hat die Dokumentation auf www.pattensen.de veröffentlicht.

