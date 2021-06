Koldingen

„Draußen ist es viel schöner. Zumindest bei diesem Wetter“, sagt Regine Methner vom VfB Pattensen. Sie fiebert der ersten Einheit des Funktionstrainings nach sieben Monaten coronabedingter Pause entgegen. In der Hand hält sie eine Isoliermatte sowie ein Handtuch. Neben ihr sind noch 22 andere Sportlerinnen und Sportler des VfB dabei.

Statt auf dem früher üblichen Hallenboden trainiert die Gruppe allerdings vorerst auf sattem Grün. Dabei hat die Stadt die Hallen nach einer neuen Verordnung der Region Hannover inzwischen wieder geöffnet.„Aber dort wäre die Teilnehmerzahl auf zwölf begrenzt. Deshalb gehen wir lieber nach draußen, wo wir Abstand einhalten und alle dabei sein können“, sagt Anita Bühre.

Training wird an den Untergrund angepasst

Die Vereinsvorsitzende leitet das Funktionstraining. Sie ist glücklich, dass der Koldinger SV ihrer Gruppe die Nutzung eines Teils des Rasenplatzes gestattet hat. So lassen die Teilnehmer die Arme kreisen, beugen und strecken die Beine und schwingen die Hüften, während etwas weiter auf dem Rasenplatz eine Mädchen-Fußballmannschaft trainiert.

Bühre passt die Übungen dem ungewohnten Umfeld an. „Wir haben viele ältere Sportler, die brauchen Halt“, sagt sie. Der sei auf dem etwas unebeneren Rasen nicht immer so leicht gegeben. Deshalb verzichte sie beispielsweise auf das Warmlaufen. Auch die Nutzung von Geräten – Hanteln, Flexibars und Bällen – ist vorerst nicht möglich, weil diese in der Halle gelagert werden. „Es ist aber einfach schön, dass es wieder losgeht“, sagt Bühre.

Von Mark Bode