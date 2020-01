Leinetalschule Jeinsen: Verwaltung lehnt Schule in freier Trägerschaft ab

Jeinsen

Soll aus der Leinetalschule eine private Ersatzschule in freier Trägerschaft werden? Die Stadtverwaltung empfiehlt, diesen Antrag des Ortsrats Jeinsen abzulehnen. Das Gremium hatte nach der vom Rat beschlossenen Schließung der Leinetalschule im November vergangenen Jahres eine Zusammenarbeit mit der Christopherus-Schule in Adensen vorgeschlagen, einem Angebot des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland (CJD).

Die Verwaltung weist in ihrer Stellungnahme zunächst auf diesen bestehenden Ratsbeschluss hin. Dieser beinhaltet auch, dass die Leinetalschule in eine Kita umgebaut wird und deshalb als Gebäude gar nicht mehr zur Verfügung steht. Sollte dieser Beschluss geändert werden, müsste an anderer Stelle ein neues Kita-Gebäude errichtet werden, was zusätzliche Kosten erfordern würde. Der Ortsrat hatte dafür einen Anbau der Kita an der Jahnstraße vorgeschlagen.

Alle Kinder müssen öffentliche Schule besuchen können

Darüber hinaus seien Schulen in freier Trägerschaft ein ergänzendes Angebot der Schullandschaft. Der Träger entscheidet selbst, welche Kinder aufgenommen werden. Deshalb könnten die schulgeldpflichtigen Plätze auch nicht verlässlich in die Schulentwicklungsplanung der Stadt einbezogen werden. Alle Kinder aus Jeinsen und Vardegötzen müssen die Möglichkeit haben, eine öffentliche Schule zu besuchen, weist die Verwaltung aus. Für die Planung des Platzbedarfs im Neubau der Grundschule in Schulenburg werden deshalb auch alle Kinder aus Jeinsen und Vardegötzen berücksichtigt.

Die Ratsfraktionen meldeten im Schul- und Bildungsausschuss noch weiteren Beratungsbedarf an. Auf Antrag von Hans-Friedrich Wulkopf (Freie Wähler) wurde das Thema einstimmig zurück in die Fraktionen verwiesen.

