Schulenburg

Ein gewalttätiger Angriff auf einen 13-jährigen Jungen schockiert die Bürger des Pattenser Ortsteils Schulenburg. Am Sonnabendabend sind laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei zwei vermummte Männer in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schulstraße eingedrungen. Sie sollen einen 13-jährigen Jungen, der zu dem Zeitpunkt laut Polizei alleine in der Wohnung gewesen war, geschubst und mit einem Schlagstock attackiert haben. Ein Mann habe die Wohnung zudem durchsucht. Nach Angaben der Polizei erlitt der Junge leichte Verletzungen an Handgelenk und Hüfte und wurde später von Sanitätern versorgt. Polizeisprecherin Natalia Shapovalova erklärte am Montagmittag, dass die Beamten einen Tatverdächtigen bereits verhört hätten. Die Person sei wieder auf freiem Fuß. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung und gefährlicher Körperverletzung.

Besteht ein Zusammenhang zum Streit vor rund einer Woche?

Die Polizei schließt einen Zusammenhang zu den Vorfällen rund eine Woche zuvor nicht aus. Damals sind ein 14-Jähriger Jugendlicher sowie der nun attackierte 13-Jährige und dessen 21-jährige Schwester aneinander geraten. Es endete damit, dass die junge Frau mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Was war am Sonnabend passiert? Gegen 20.20 Uhr habe es laut der Polizeisprecherin an der Wohnungstür der Familie geklopft. Der 13-Jährige habe die Tür geöffnet und sei daraufhin von zwei Männern geschubst und mit einem Schlagstock geschlagen worden. Die Angreifer hätten jeweils einen Mund-Nasen-Schutz getragen und seien nicht zu identifizieren gewesen, teilte Shapovalova mit. Dem Jungen sei es gelungen, sich von den beiden Angreifern loszureißen. Er habe laut um Hilfe gerufen und in der Wohnung von Nachbarn eine Etage tiefer Zuflucht gesucht. Von dort habe er einen Notruf abgesetzt. Im Treppenhaus hätten sich, so die Polizei, noch zwei weitere vermummte Männer befunden. Alle vier Personen seien anschließend schnell geflüchtet.

Stadt lässt kaputte Tür schnell reparieren

Wie die Männer in das Treppenhaus des früheren Dorfgemeinschaftshauses gelangt sind, konnte die Polizei noch nicht abschließend klären. Die Beamten hätten „keine Beschädigung an der Eingangstür festgestellt“, sagte die Sprecherin. Es sei deshalb möglich, dass die Hauseingangstür nicht vollständig zugezogen war und es den Männern problemlos möglich war, bis an die Wohnungstür der Familie zu gelangen. Laut Shapovalova sei am späteren Abend noch eine Glasscheibe an der Haustür zu Bruch gegangen. Die genauen Umstände hierzu waren der Polizei zunächst nicht bekannt. Ali Kara, Fachbereichsleiter Soziale Dienste der Stadt Pattensen, teilte mit, dass sich das zentrale Gebäudemanagement schnellstmöglich darum kümmere, die Tür wieder in Ordnung zu bringen. Auch über zusätzliche Schutzmaßnahmen am Gebäude werde nun nachgedacht. Die Stadt ist Vermieter des Wohnhauses.

Die Stadt, so Kara, habe allerdings nur begrenzte Möglichkeiten, für größere Sicherheit für die Familie zu sorgen. Der Fachbereichsleiter möchte weiterhin einen Runden Tisch mit den Beteiligten Familien des Vorfalls vor gut einer Woche organisieren und hofft dadurch auf eine Deeskalation der aufgeheizten Stimmung im Ort. Während die Familie der Schulstraße ihre Bereitschaft signalisiert habe, habe die andere Seite noch immer nicht auf eine E-Mail der Stadt reagiert. Die Polizei teilte mit, nach dem erneuten Vorfall erhöhte Präsenz in Schulenburg zu zeigen.

Schumann und Blume sind schockiert

Bürgermeisterin Ramona Schumann, die in Schulenburg lebt, ist nach dem tätlichen Angriff schockiert. „Das ist verurteilungswürdig. Es ist keine Art, um Probleme zu lösen.“ Die Tat mache sie fassungslos. Ähnlich reagierte Ortsbürgermeisterin Svenja Blume. „Das ist für Schulenburg unfassbar. Das ist auf das Schärfste zu verurteilen.“ Für sie sei die Vorstellung „furchtbar, dass Menschen im Ort in Angst und Schrecken leben müssen“. Sie appelliert an die direkten Nachbarn: „Alle sollten besonders jetzt ein offenes Auge und Ohr haben.“ Wer etwas Auffälliges beobachte, solle sich an die Polizei wenden.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat oder flüchtende Personen am Sonnabend gesehen haben, sich mit der Polizeistation in Pattensen unter Telefon (0 51 01) 85 59 50 in Verbindung zu setzen.

Von Mark Bode