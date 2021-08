Koldingen

Es ist für einige Koldinger ein sehr emotionales Thema. Das war bei einigen Wortbeiträgen bei der Informationsveranstaltung zur geplanten Ortsumgehung in Koldingen am Donnerstagabend deutlich zu spüren. 92 Zuhörer – 100 wären maximal zulässig gewesen – waren im Vereinsheim des Koldinger SV dabei, als Friedhelm Fischer, Leiter des Geschäftsbereiches der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, über die Vorgehensweise bei der Trassenfindung und beim Bau einer Umgehungsstraße berichtete.

Wie geht es nun weiter? Wann wird es eine Umgehung der Bundesstraße 443 geben und welche Rolle spielt dabei der Neubau der Leinebrücke? Wir geben die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Warum fordern viele Koldinger eine Ortsumgehung?

Fischer sprach von einer „enormen Belastung“ auf der Bundesstraße 443 im Ort. Er hatte sich kürzlich vor Ort selbst ein Bild von der Lage gemacht und die Lärmbelastung erlebt. Alle fünf Jahre nimmt das Land eine Verkehrszählung vor. Aufgrund der Corona-Pandemie musste diese im Jahr 2020 entfallen und wird derzeit nachgeholt. Deshalb stammen die jüngsten Zahlen zum Verkehr aus dem Jahr 2015. Damals sind im Schnitt 21.000 Fahrzeuge innerhalb eines Tages durch Koldingen gerollt. Elf Prozent davon waren laut Zählung Schwerlastverkehr. Die Belastung hat stetig leicht zugenommen. Die Zählung im Jahr 2005 hatte laut Fischer im Durchschnitt 19.500 Fahrzeuge innerhalb von 24 Stunden ergeben, fünf Jahre später waren es 20.200. Im Laufe des Jahres 2022 sollen die aktuellen Zahlen vorliegen.

Wie weit sind die Pläne für eine Ortsumgehung bereits vorangeschritten?

Eine Umgehungsstraße für Koldingen wurde 2016 in den sogenannten „vordringlichen Bedarf“ des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) hochgestuft. Das bedeutet, dass die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, die das Projekt für den Bund realisieren wird, mit den Planungen beginnen darf. Die ganze Sache steckt aber noch in den Kinderschuhen. Die konkreten Planungen werden sich noch Jahre hinziehen.

Kann das Projekt der Ortsumgehung noch scheitern?

Das ist möglich, wenngleich wohl eher unwahrscheinlich. Wichtig sei laut Fischer, dass sich die Koldinger im ersten Schritt geschlossen nach außen positionieren und sich – unabhängig vom gewünschten Trassenverlauf – für eine Ortsumgehung aussprechen. Das würde die Position der Stadt Pattensen gegenüber Land Niedersachsen und Bund stärken. „Der Bund investiert kein Geld, wenn eine Ortsumgehung nicht gewünscht wird“, sagte Fischer.

Welches sind die nächsten Schritte?

In den Jahren 2022 und 2023 werden diverse Gutachten erstellt. Dabei werden die Flächen rings um und in Koldingen – jeweils 500 Meter zu beiden Seiten außerhalb des Ortes – begutachtet und am Ende soll ein Ergebnis für eine Trassenführung stehen. Fischer hofft, dass in drei bis vier Jahren konkrete Aussagen zu einer Variante getroffen werden können.

Was wird dabei konkret untersucht?

Die Gutachten sind vielfältig. Dazu zählt beispielsweise eine sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung. Darin wird untersucht, welche Umweltauswirkungen eine Trassenführung auf die jeweilige Örtlichkeit hat. Die Feinstaubbelastung wird untersucht, ebenso werden Lärmberechnungen angestellt. Jedes Gebäude in der Nähe wird dafür digital erfasst und die potenzielle Lärmbelastung an jedem Fenster per Software berechnet. Auch archäologische Untersuchungen sind erforderlich, ebenfalls müssen die Areale auf mögliche Kampfmittel im Boden geprüft werden.

Welche Linienführungen sind denkbar?

Im Gespräch war lange Zeit eine Umgehungsstraße nördlich oder südlich von Koldingen. Dafür setzt sich seit 1994 eine Bürgerinitiative (BI) ein. Der Titel einer damals erstellten Studie: „Neue Bundesstraße viervierdrei, nur an Koldingen vorbei“. Im Jahr 2016 hatte sich zudem eine Gruppe an Koldinger Bürgern in einer BI zusammengeschlossen, die kürzlich eine neue Variante ins Spiel brachte: eine Umgehungsstraße durch den Ort. Alle drei Varianten werden von der Behörde in den nächsten Jahren umfassend geprüft. Der Ausgang ist laut Fischer völlig offen. Er betonte: Die im BVWP festgehaltene Süd-Variante sei lediglich ein Platzhalter und kein Indikator für eine bereits bevorzugte Streckenführung. Auch die Nord-Variante ist trotz des dort siedelnden Bibers nicht vom Tisch.

Welche Möglichkeit der Einflussnahme auf die Trassenführung haben die Bürger?

Zunächst keine. Eine Abstimmung in Koldingen wird es ebenfalls nicht geben. Selbst wenn, dürfte dieses Ergebnis keinen Einfluss auf die Beurteilung der Strecken haben. Das begründet Fischer mit der persönlichen Perspektive eines jeden einzelnen Bürgers. Allerdings wies Fischer darauf hin, dass Bürger weiterhin mit Anregungen an die Behörde herantreten können, wie es die BI mit dem ortsnahen Lösungsansatz tat. Die konkreten Pläne werden zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich ausgelegt. Betroffene haben dann die Möglichkeit, Einspruch gegen die Planungen einzulegen. „Diese Punkte nehmen wir sehr ernst“, sagte Fischer.

Wie werden Bürger beteiligt?

Das soll durch regelmäßige Informationsveranstaltungen geschehen. Zudem kündigte Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) an, dass im Ortsrat Koldingen das Thema Ortsumgehung immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden solle, wenn es neue Entwicklungen gibt.

Das Land, auf dem die neue Ortsumgehung verlaufen soll, könnte Privatpersonen gehören. Werden diese entschädigt?

Ja. Die Entschädigungssumme wird durch Gutachterausschüsse festgelegt, die die jeweiligen Flächen bewerten. In den meisten Fällen, betont Fischer, einigen sich Land und Eigentümer. Geschieht dies aber nicht, befasst sich die Enteignungsbehörde mit der Angelegenheit.

Welchen Einfluss hat der zeitnahe Neubau der Leinebrücke auf die Trassenführung der Ortsumgehung?

Die Planung sowie der Bau einer Ortsumgehung werden laut Fischer zehn bis 15 Jahre Zeit in Anspruch nehmen. So lange kann der Neubau der Leinebrücke nicht warten, die nach aktuellen Untersuchungen spätestens 2030 außer Betrieb genommen werden muss. Ein Neubau wird angrenzend an die derzeit Bestehende gebaut und könnte beim optimalen Planungsverlauf bis 2028 fertig sein. Die Planer der Landesbehörde favorisieren für den Brückenneubau aktuell die Nordseite. Das bedeutet aber nicht, dass die Ortsumgehung auch auf der Nordseite verlaufen muss. Ein Anschluss der Ortsumgehung an die Brücke ist bei allen Lösungen machbar.

Wie geht es in Koldingen nun weiter?

Nach der kurzfristig organisierten Informationsveranstaltung, die bewusst ohne Debatte über die Streckenführung bleiben sollte, wird es am Sonnabend, 16. Oktober, eine weitere Veranstaltung geben. Dann können alle Interessierten ihre Meinungen äußern und diskutieren. Da die Organisatoren dafür mit einem noch deutlich größeren Interesse rechnen, wäre das Koldinger Clubhaus zu klein. Die Veranstalter suchen derzeit nach geeigneten Räumlichkeiten.

