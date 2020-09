Vardegötzen

Mehr als 250 Bauvorhaben an ihren Straßen plant die Region Hannover für die Jahre bis 2024. Dazu zählen Fahrbahnsanierungen ebenso wie der Neubau von Radwegen. Insgesamt will die Region rund 143 Millionen Euro investieren. Rund 2,3 Millionen davon sollen im Bereich der Stadt Pattensen eingesetzt werden. Zum einen für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Vardegötzen im Zuge der K 201 und zum anderen für einen neuen Radweg an der K 204 von Schulenburg in Richtung Adensen bis an die Regionsgrenze.

Ortsdurchfahrt ist „unzureichend“

„Der Zustand der Ortsdurchfahrt Vardegötzen ist in allen Belangen unzureichend“, heißt es in einer Mitteilung der Region. Die Fahrbahn sei uneben und nicht ausreichend tragfähig. Außerdem entsprächen die Entwässerungsanlagen nicht den Anforderungen. Deshalb soll die Straße laut Regionssprecher Klaus Abelmann von Grund auf saniert werden. Der Baubeginn ist für 2022 geplant, im Jahr darauf sollen die Arbeiten beendet werden. Die Kosten sind mit 1,2 Millionen Euro veranschlagt, wovon die Region die Hälfte nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz vom Land erstattet bekommt.

Anzeige

Die Bordsteine am Hagenkamp in Vardegötzen sind zum Teil arg ramponiert. Quelle: Thomas Böger

Weitere NP+ Artikel

Ortsvorsteher Dirk Meyer (UWJ) ist über diese Ankündigung erfreut. „Das sollte schon vor Jahren gemacht werden“, sagt er, „aber bisher gab es immer nur eine Flickschusterei“. Er hofft, dass mit der Sanierung auch eine Entschärfung der S-Kurve erfolgt. Die Straße sei dort zum Teil so schlecht einsehbar, dass „Fußgänger schon mal in den Graben springen müssen“, um sich in Sicherheit zu bringen, berichtet Meyer.

Bordsteine wurden von Panzern beschädigt

Ein besonderer Dorn im Auge sind ihm auch die teilweise arg ramponierten Bordsteinkanten. Sie seien zwar „nicht gerade eine Gefahr für Leib und Leben“, aber in jedem Fall ein unschöner Anblick. Verursacht seien die Abbrüche und Zerfurchungen vor allem von Panzern bei Manövern noch vor der Wiedervereinigung und von englischen Truppen. Die Stadt habe dafür auch Entschädigungen kassiert, sagt Meyer. Es sei die Frage, ob die jetzt zur Entlastung der Anwohner eingesetzt würden – für den Fall, dass Anwohner einen Beitrag zur Erneuerung der Bürgersteige leisten müssten.

Neuer Radweg für Schulenburg Das zweite auf Pattenser Gebiet geplante Straßenbauvorhaben der Region ist ein neuer Radweg entlang der K 204 von Schulenburg bis zur Regionsgrenze. „Das ist seit Jahren ein Thema“, sagt Ortsbürgermeisterin Svenja Blume. Sie sei erfreut darüber, dass der Radweg Richtung Adensen nun endlich angelegt werden soll – allerdings erst 2023. Auf der Strecke seien oft Radsportler unterwegs, aber es sei auch eine viel genutzte Freizeitroute, unter anderem zur Marienburg. Die Straße sei „nicht sehr breit“, sodass zurzeit ein Überholen von Radfahrern für Autos bei Begegnungsverkehr schwierig sei. Der rund 1,8 Kilometer lange Abschnitt ist im Vorrangnetz der Region für den Alltagsradverkehr enthalten. Nach Angaben von Regionssprecher Klaus Abelmann wird er nach einem neuen Standard mit einer Breite von 2,50 Metern erstellt, sodass auch ein Begegnungsverkehr von Lastenrädern oder Kinderanhängern möglich ist. Die Kosten für das Projekt belaufen sich nach Regionsangaben auf etwa 1,1 Millionen Euro. Davon zahlt das Land die Hälfte.

Doch ob der Fall eintritt, steht noch nicht fest. Zum einen wird – wie in vielen anderen Kommunen – auch in Pattensen über eine Abschaffung der umstrittenen Straßenausbaubeitragssatzung diskutiert, mit der Anwohner zur Mitfinanzierung von neuen Straßen und der Sanierung vorhandener herangezogen werden können. Und zum anderen weiß die Stadt noch gar nicht, ob sie parallel zur Fahrbahnerneuerung die Bürgersteige in Angriff nehmen wird. Die Region habe die Stadt noch nicht über ihre Absichten informiert, erklärt Stadtsprecherin Andrea Steding. Zuletzt sei die Ortsdurchfahrt Vardegötzen vor drei oder vier Jahren ein Thema gewesen. Damals sei aber noch nicht klar gewesen, ob nur eine einfache Sanierung oder eine von Grund auf erfolgen solle, berichtet Steding. Man werde jetzt erst einmal die Region kontaktieren.

Von Thomas Böger