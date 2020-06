Pattensen

Die SPD-Ratsfraktion ist ziemlich wütend. „Wir haben uns den immer wiederkehrenden Vandalismus lange genug angeschaut“, sagte Ratsherr Jörg Walkowiak in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses in Pattensen. Er bezieht sich darauf, dass an der KGS Pattensen unter anderem Scheiben und Oberlichter eingeworfen und auch Teile der Fassade beschädigt wurden. Laut Verwaltung müssen für die Reparaturen teilweise fünfstellige Beträge aufgebracht werden. „Das bezahlen wir alle mit unseren Steuergeldern“, sagte Walkowiak.

Deshalb hat die SPD beantragt, ein Sicherheitskonzept für den gesamten Bereich zu entwickeln. Im Gespräch ist unter anderem, Teile des öffentlich zugänglichen Außengeländes mit Kameras auszustatten. Der Bündnisgrüne Michael Dreves sagte, dass der pädagogische Nutzen von Kameras durchaus fragwürdig sei. Zudem sieht er hohe Kosten voraus. „Wenn wir das Konzept extern vergeben und dann auch noch Kameras kaufen müssen, kann das 100.000 Euro oder mehr kosten“, sagte er.

Anzeige

Sicherheitskonzept für die KGS muss nicht teuer sein

Walkowiak entgegnete, dass es sinnvoll sei, Sicherheitsexperten für das Konzept heranzuziehen. „Das muss aber kein externes Unternehmen sein. Zum Beispiel bietet auch die Polizei Beratungen über Sicherheit von Gebäuden an“, sagte er. Die Stadtverwaltung hat bereits vorgeschlagen, das Gelände mit einem Zaun zu sichern. So könne unbefugtes Betreten zur Anzeige gebracht werden. Matthias Wiesner ( CDU) sagte, dass nur ein kleiner Teil von Jugendlichen für den Vandalismus verantwortlich sei. „Wir sollten nicht alle in Sippenhaft nehmen und durch einen Zaun aussperren. Statt nur Symptome zu bekämpfen, sollten wir auch die Ursachen betrachten“, sagte er.

Weitere NP+ Artikel

Darauf ging Torben Löhr als Mitglied des Jugendparlamentes ein. Auch er verurteilte den Vandalismus und sagte, er gehe davon aus, dass Jugendliche dafür verantwortlich sind. „Doch ein Problem in dieser Stadt ist auch, dass wir keine Plätze für Jugendliche haben. Als überdachter Ort steht nur der Innenhof des B-Trakts der Schule zur Verfügung.“ Gebe es mehrere öffentliche Orte für Jugendliche, würden sie auch nicht mehr das KGS-Gelände aufsuchen.

Fraktionen wollen über Plätze für Jugendliche sprechen

Georg Thomas ( CDU) bezeichnete Löhrs Argument als berechtigt. „Ich fühle mich alt, dass ich daran noch nicht gedacht habe. Wir sollten in den Fraktionen darüber sprechen“, schlug er vor. Wiesner unterstütze ihn und sagte: „Überdachte Anlagen sind besser als 300 Meter Zaun.“ Walkowiak stimmte zwar zu, sagte aber auch, dass die Planung solcher Anlagen Zeit und Geld erfordere. „Solange können wir nicht warten. Schließlich hat es an der KGS schon konkrete Gefahrensituationen gegeben“, sagte er. Einige Sportvereine hatten unter anderem berichtet, dass in den Hallen das Licht während des Trainings ausgeschaltet wurde. „Das kann zum Beispiel beim Trampolinspringen zu Verletzungen führen“, sagte der SPD-Ratsherr.

Sachgebietsleiterin Natascha Heinrichs sagte, dass sie mit Vereinen bereits über zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen gesprochen habe, unter anderem die Sporthalle während des Trainings nicht geöffnet zu lassen. Weitere Details wollte sie in der öffentlichen Sitzung nicht nennen. Sie bot jedoch an, den Ratsmitgliedern die bisherigen Schritte vorzustellen. Die Mitglieder des Ausschusses stimmten mehrheitlich zu und vertagten die Entscheidung über den SPD-Antrag.

Von Tobias Lehmann