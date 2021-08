Pattensen

An die erste Begegnung mit Unternehmerin Barbara Wiedemann, die im Pattenser Ortsteil Koldingen wohnt, kann sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil noch gut erinnern. Er hatte im Jahr 1987 gerade begonnen, als Rechtsanwalt in Hannover zu arbeiten, als Wiedemann als Mandantin in das Büro kam. 34 Jahre später haben sich beide wieder getroffen. Diesmal auf einer kleinen Bühne in der Galerie der Herrenhäuser Gärten in Hannover. Weil zeichnete Wiedemann mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse sowie weitere 21 weitere Bürgerinnen und Bürger des Landes mit einem Verdienstorden aus.

Die 64-jährige Wiedemann leitet seit 1983 die gleichnamige Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Sarstedt. Dazu gehören sechs Unternehmen mit mehr als 1400 Mitarbeitern an 23 Standorten in Deutschland und im europäischen Ausland. Sie führt das Unternehmen inzwischen in dritter Generation. Doch Wiedemann, die vier Kinder und fünf Enkel hat, engagiert sich darüber hinaus. „Es gehört für mich dazu, mich auf verschiedenen Ebenen einzubringen“, sagt sie. Das soziale Engagement habe sie bereits von ihren Eltern mit auf den Weg bekommen.

Wiedemann bietet Studierenden ein Stipendium an

Die Gewinnung quali­fizierten Nachwuchses ist Wiedemann ein besonderes Anliegen. So unterstützt sie Aus- und Fortbildungen der Mitarbeiter. Sie setzt sich mit ihrem Unternehmen seit 2013 direkt für Studierende ein und bietet ihnen mit einem Stipendium die Möglichkeit, schon während des Studiums Praxiserfahrungen zu sammeln. Sie engagiert sich zudem als ehrenamtliche Richterin und ist im Schnitt zweimal im Jahr am Landesarbeitsgericht tätig. „Ich lerne aus den Verhandlungen immer selbst etwas“, sagt Wiedemann. Es bereite ihr Freude, die aktuelle Rechtssprechung zu verfolgen.

Ministerpräsident Stephan Weil hält eine Laudatio auf Barbara Wiedemann. Quelle: Mark Bode

Seit 1994 ist sie Vorstandsmitglied des Deutschen Großhandelsverbandes Haustechnik. Sie war Präsidentin des Spitzenverbandes der Gebäudetechnik und wurde mit dem Preis „Unternehmerin des Jahres 2001“ ausgezeichnet. Von 2007 bis 2016 war Wiede­mann Vorsitzende des Hochschulrates der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim-Holzminden-Göttingen. Im Jahr 2019 ist das Unternehmen eine Forschungskooperation mit dem Institut für Psychologie der Universität Hildesheim eingegangen.

Zwei Kinder begleiten Unternehmerin zur Auszeichnung

Von der geplanten Auszeichnung anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Landes Niedersachsen in diesem Jahr hat Wiedemann bereits im Februar per Brief erfahren. Die ursprünglich für Anfang Juni geplante Ehrung musste coronabedingt noch einmal verschoben werden. „Es ist eine Ehre, wenn gesehen wird, was man macht“, sagt Wiedemann. Zur Auszeichnung in Hannover hat sie zwei ihrer Kinder – Tochter Louisa und Sohn Adrien – dabei sowie Wiedemann-Geschäftsführer Sebastian Becker.

In der Galerie Herrenhausen übergibt Ministerpräsident Stephan Weil die Orden an 22 Bürgerinnen und Bürger. Quelle: Mark Bode

„Das ist ein bisschen aufregend und spannend“, sagt sie vor Ort. Sie selbst kann sich spontan nicht an die frühere Begegnung mit Weil erinnern. „Damals war sein Werdegang noch nicht abzusehen. Es ist aber schön, dass das Treffen ihm im Gedächtnis geblieben ist.“ Sie wolle in den nächsten Tagen noch versuchen, die zurückliegende Begegnung zu rekapitulieren. Vielleicht gelingt es ihr, wenn sie sich nach Feierabend in Koldingen zurücklehnt und Klaviermusik lauscht. „Dabei kann ich sehr gut entspannen.“

Standort des Ordens ist noch unklar

Wo sie ihr Verdienstkreuz 1. Klasse in Zukunft aufstellen wird, weiß die Pferdeliebhaberin, die selbst zwei Pferde besitzt, noch nicht. „Zunächst nehme ich es mit nach Hause. Da wird es sicherlich noch ein paar Neugierige geben, die es anschauen möchten“, sagt sie. Womöglich findet der Orden auch einen Platz in ihrem Büro. „Mal schauen“, sagt Wiedemann. „Ein paar Jahre“ werde sie das Unternehmen noch leiten, bis ihre 23 Jahre alte Tochter Louisa bereit für die Nachfolge ist. „Sie braucht noch etwas Zeit“, sagt die 64-Jährige.

Der Niedersächsische Verdienstorden wurde 1961 gestiftet, um herausragendes Engagement für das Land und seine Menschen zu ehren. Er wird vom Minister­präsidenten in den drei Stufen Verdienstkreuz am Bande, Verdienstkreuz 1. Klasse und Großes Verdienstkreuz verliehen. Das Ordenszeichen besteht aus einem vierarmigen, achtspitzigen roten Kreuz, das in der Mitte ein rotes Medaillon mit dem Niedersachsenross trägt.

Von Mark Bode