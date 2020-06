Pattensen

Wenn während der Autofahrt plötzlich ein großflächiger Gegenstand gegen den Wagen kracht, ist der Schrecken groß. Das geschah auch einem Mann aus Elze, der bereits am Freitag, 15. Mai, gegen 20.15 Uhr mit seinem silberfarbenen Volvo auf der Bundesstraße 3 in südliche Richtung zwischen Pattensen und Oerie unterwegs war. Offenbar wurde er derart überrascht, dass er auf nichts anderes mehr achten und auch keinerlei Angaben zu dem mutmaßlichen Verursacher machten konnte.

5000 Euro Schaden

Bekannt ist: Bei dem Gegenstand handelte es sich um eine Rigipsplatte und diese beschädigte beim Aufprall auf die neun Jahre alte Volvo-Limousine die Motorhaube, den linken Scheinwerfer, den Radkasten und einen Außenspiegel. Geschätzter Schaden: rund 5000 Euro. Ob der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs von dem Unfall nichts mitbekommen hatte oder nichts mitbekommen wollte, ist unklar. Formal wird er aber von der Polizei wegen Unfallflucht gesucht.

Polizei Pattensen hofft auf Zeugenhinweise

Der 30-jährige Fahrer des beschädigten Volvo habe zunächst Anzeige bei der Polizei in Sarstedt erstattet, teilte Oberkommissar Michael Wolf von der Polizei in Pattensen mit. Erst am Mittwoch, 27. Mai, erreichte der Fall auch die Station in Pattensen. Obwohl die Unfallflucht schon länger als zwei Wochen her sei, wollen Wolf und seine Kollegen nichts unversucht lassen. „Vielleicht hat jemand etwas beobachtet, aber noch nicht gemeldet?“ Schließlich komme es nicht alle Tage vor, dass eine Rigipsplatte einfach wegfliegt – und womöglich wurde diese inzwischen auch irgendwo vermisst.

Hinweise erbittet die Polizei in Pattensen unter Telefon (05101) 855950.

Von Astrid Köhler