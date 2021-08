Pattensen-Mitte

Es erinnert ein wenig an das Märchen Hänsel und Gretel. Doch statt Brotkrumen werden an der Max-Eyth-Straße und angrenzende Straßen in Pattensen-Mitte seit etwa einem Jahr immer wieder Papierschnipsel auf den Gehwegen verteilt. Die Anwohner sind genervt und resignieren inzwischen. Sie haben keine konkrete Vermutung, wer hinter dieser Form des Vandalismus steckt. Die Stadt Pattensen wurde von den Bürgern per Meldoo-App über die Verunreinigungen informiert. Die Verwaltung hofft, durch eine Veröffentlichung, dem Täter auf die Schliche kommen zu können.

Papier verfängt sich in Pflanzen

„Man spricht mit den Nachbarn fast nur noch über dieses eine Thema“, sagt ein Anwohner der Max-Eyth-Straße. Drei von ihnen haben zum Vor-Ort-Termin eingeladen, wollen aber lieber anonym bleiben. „Man weiß ja nicht, wer hinter dieser Sache steckt“, erklärt einer. Beim Entlangschlendern der Straße zeigen sie immer wieder auf verschiedene Papierschnipsel, die in Meterabständen in der Gosse oder auf dem Gehweg liegen. Einige haben sich in auf den Gehweg ragenden Blumen oder in Unkraut verfangen. Einige sind in kleine Vierecke gerissen und kleben nach Niederschlag am Asphalt oder den Pflastersteinen fest. Bei der jüngsten Tat hat die Person das Papier zerknüllt auf den Weg geworfen.

Immer wieder liegen an der Max-Eyth-Straße in Pattensen-Mitte Papierschnipsel. Quelle: Mark Bode

Die Anwohner wissen nicht, was sie tun sollen. „Wir räumen das Papier nicht mehr weg. Das bringt ja nichts“, sagen sie. Denn im Schnitt einmal pro Woche kommt es zu einer neuen Verunreinigung. Wann, das haben sie noch immer nicht genau feststellen können. Einer vermutet, dass sich die Tatzeit auf den frühen Morgen belaufe.

Auch Plastik verstreut

Immerhin: Der Täter habe früher, so berichten es die Bewohner, neben Papier auch noch reichlich Plastikmüll auf den Wegen verteilt. „Er scheint inzwischen etwas umweltfreundlicher geworden zu sein“, sagt ein Anwohner. Denn der Anteil an weggeworfenem Plastik sei immer weiter zurückgegangen. Doch die Pattenser finden es teilweise immer noch auf den Wegen. Bemerkenswert: Das Plastik ist häufig mit einer Schere fein säuberlich in Streifen geschnitten worden. „Diesen Müll sammeln wir ein und werfen ihn dann selber weg“, sagt ein Anwohner.

„Es ist alles schon sehr ärgerlich“, fügt er hinzu. Er und die weiteren Nachbarn fühlen sich machtlos. Sie hätten deshalb mehrfach die Stadt kontaktiert. In einem Gespräch habe Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) geraten, die Verschmutzungen jeweils per Meldoo-App der Verwaltung zu melden. „Die Stadt hat aber sonst nicht weiter gehandelt“, kritisiert ein Anwohner.

Er hatte Mitarbeiter der Fachabteilung zum Ortstermin eingeladen. Eine Reaktion habe es daraufhin nicht gegeben. „Ich erwarte, dass die Stadt die Reinigungsfirma Roselieb beauftragt und hier mal sauber gemacht wird.“ Und wenn in der nächsten Woche wieder neuer Müll herum liegt? „Dann kommt Roselieb wieder. Es ist schließlich Sache der Stadt, für Sauberkeit zu sorgen.“

Anwohner müssen selbst sauber machen

Dem widerspricht Renate Riedel, Sachgebietsleitung Verwaltungsorganisation. „In der Straßenreinigungssatzung ist klar geregelt, dass Bürger selbst für die Sauberkeit zuständig sind“, sagt sie. „Das gilt für den Bürgersteig, die Gosse und die eine Hälfte der Fahrbahn“, ergänzt sie. Sie habe allerdings durchaus Verständnis dafür, dass die Anwohner genervt und frustriert sind.

Kurios: Vor rund dreieinhalb Jahren hatte es bereits einen Papierschnipselverteiler in Pattensen-Mitte rund um den ZOB gegeben. Dort hatte eine Person mit zerschnittenem Zeitungspapier die Gehwege regelmäßig verschmutzt. Die Stadt sprach damals davon, dass es sich bei der Tat um eine Ordnungswidrigkeit handele. Das sei im aktuellen Fall nicht anders.

Damals wurde der Täter nicht ermittelt. Nach einer Veröffentlichung in dieser Zeitung habe es aber keine Verschmutzungen mehr gegeben, berichtet die Stadt. Die Verwaltung bittet die Pattenser erneut um erhöhte Aufmerksamkeit. Wer etwas beobachtet, wendet sich bitte an die Verwaltung unter Telefon (05101) 10010 oder schickt eine E-Mail an rathaus@pattensen.de. Auch das Melden per Meldoo-App ist möglich.

Von Mark Bode