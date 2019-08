Pattensen

Das Dilemma der Pächter vom Schasse’schen Land in Pattensen-Mitte ist in der Lokalpolitik nicht unbemerkt geblieben. Günter Bötger, Ortsbürgermeister von Pattensen, bedauert, dass auf Weisung der Stadtverwaltung so viele Bäume gefällt oder gestutzt werden müssen. Doch die Rechtslage sei auf Seiten der Stadt,...