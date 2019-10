Kirchengeschichte: Umbau ab 1801 gibt St. Lucas einzigartige Form

Pattensen

Wer zum ersten Mal die St.-Lucas-Kirche in Pattensen betritt, fühlt sich unwillkürlich an ein antikes Theater in Griechenland erinnert. Mit den im Halbrund ansteigenden Kirchenbänken unterscheidet sich das Gotteshaus von allen anderen Kirchengebäuden in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover.

Im Springer Jahrbuch 2019, das gerade heraus gekommen ist, erläutert Detlef Brandes, Superintendent des Kirchenkreises Laatzen-Springe, wie St. Lucas seine einzigartige Form, zu der auch das Dach gehört, erhalten hat.

Wie Brandes in seinem reich bebilderten Aufsatz erläutert, gehen die Besonderheiten auf den Umbau des bis dahin mittelalterlichen Kirchenbaus in den Jahren 1801 bis 1806 zurück.

Der Bau der Pattenser St.-Lucas-Kirche war marode

Dieser Umbau war dringend nötig, denn laut zeitgenössischen Berichten, so schreibt es Brandes, war der Bau marode. Außerdem geschah der radikale Umbau im „Geist der Aufklärung an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert“. Superintendent Johann Heinrich Siegmund von Bialloblotzki und Ingenieur-Hauptmann Georg Siegmund Otto Lasius setzten „die Ideen der Aufklärung bei der Kernsanierung“ um.

Während das Langhaus ab 1801 kernsaniert wurde, blieb die Turmhalle weitgehend verschont. Auch die Sakristei zeigt – abgesehen von kleineren Umbauten – wegen des Jugendraums noch den mittelalterlichen Baukörper.

Die St.-Lucas-Kirche in Pattensen vereint außen und im Inneren unterschiedliche Baustile und spiegelt Einstellungen zur Funktion eines Gotteshauses wider. Quelle: Kim Gallop

Bei dem Umbau wollten der damalige Superintendent und der Architekt die stabile Substanz des Gebäudes wiederherstellen und beim Dach erreichen, dass mehr Licht und Luft in das Kircheninnere gelang. Bei den Kirchenbänken war es das Ziel, dass nicht nur die Menschen in der vierten Reihe noch etwas vom Prediger sehen konnten, sondern alle Gläubigen. So entwickelte Lasius sein Konzept vom Gestühl, das um das Zentrum von Kanzel und Altar herumläuft, sodass 700 Zuschauer „sämtlich den Prediger sehen und von ihm gesehen werden können, besonders da diese Sitze amphitheatralisch steigen“.

Die Pattenser St.-Lucas-Kirche hat ihre prägende Form seit 200 Jahren

Diese einzigartige Grundstruktur prägt trotz einiger Veränderungen in den vergangenen 200 Jahren den Gottesdienstraum von St. Lucas. Brandes schreibt, dass Lasius einen nahezu quadratischen Raum schafft, indem er den Chor mit einer hölzernen Altarwand abtrennt. „Diese Reduktion auf einen einfachen geometrischen Grundriss ist eine Voraussetzung für die klassizistische Ausgestaltung des Kirchsaals.“ Dazu orientieren sich wesentliche Stilelemente wie die ansteigenden Sitzreihen an Vorbildern der griechischen Antike. Die klaren Linien und der Verzicht auf aufwendigen Schmuck und Farben unterstreichen diesen zurückgenommenen Stil.

Brandes weist auch auf die theologische Konzeption hin. „Durch den zentral angeordneten Kanzelkorb steht die Verkündigung des Wortes Gottes im Mittelpunkt der gottesdienstlichen Feier.“

Rolf Brings (links) stellt auf Einladung von Hermann Schuhrk das Springer Jahrbuch 2019 in der Heimatstube Pattensen vor. Quelle: Kim Gallop

Springer Jahrbuch für 2019 ist jetzt erhältlich

Das Springer Jahrbuch 2019 liegt jetzt vor. Es wird vom Förderverein für die Stadtgeschichte von Springe herausgegeben und enthält jedes Jahr auch einen historischen Beitrag über Pattensen. Schließlich waren Springe und Pattensen bis zur Gebietsreform im Altkreis Springe verbunden.

Rolf Brings, Vorsitzender des Fördervereins, hat das Jahrbuch jetzt auf Einladung von Hermann Schuhrk in der Heimatstube in Pattensen vorgestellt. Der Band ist mehr als 150 Seiten stark und weist etwa 20 Berichte auf. Das Jahrbuch ist für 5 Euro in der Heimatstube, Steinstraße 9, zu kaufen und in der Bücherecke, Dammstraße 2.

Lesen Sie auch diesen Bericht:

40 Jahre Freude am Plattdeutschen: Die Runne feiert

Von Kim Gallop