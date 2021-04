Schulenburg

Die Ratsherren Dirk Meyer und Günter Kleuker von der UWJ-Fraktion haben sich in einem Brief an die Bundesnetzagentur über den Glasfaserausbau in Pattensen beschwert – und ernten dafür nun selbst Kritik. „Man kommt nicht umhin, hier ausschließlich Missgunst herauszulesen. Nach dem Motto: Wenn wir das nicht bekommen, soll es auch niemand anderes haben“, teilte die Ratsfraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft Schulenburg (UWG) mit.

Die Ratsvertreter der Unabhängigen Wählergemeinschaft Jeinsen, Vardegötzen, Thiedenwiese (UWJ) hatten in ihrem Schreiben den Kooperationsvertrag zwischen der Stadt und dem Unternehmen htp kritisiert. Unter anderem bemängelten sie, dass Jeinsen erst bis zum Jahr 2025 erschlossen werden soll und schnelle Internetleitungen nach Vardegötzen und Thiedenwiese nur mit weiterer öffentlicher Förderung gelegt werden können.

Kein anderes Unternehmen zeigt Interesse am Glasfaserausbau

Der UWG-Fraktionsvorsitzende Klaus Iffland weist darauf hin, dass bisher kein anderes Unternehmen Interesse am Glasfaserausbau im gesamten Stadtgebiet gezeigt habe. „Vielleicht besteht trotz der schlechteren Wirtschaftlichkeit auch noch eine Möglichkeit für Vardegötzen. Manchmal hilft es einfach miteinander zu reden“, sagt er. Bis Mai 2020 hatten UWG und UWJ im Rat noch eine gemeinsame Fraktion gebildet. In der Diskussion um den Standort der neuen Grundschule kam es dann zum Bruch.

Ausbau in Schulenburg soll in der zweiten Jahreshälfte beginnen

Das Unternehmen htp hat angekündigt, rund 98 Prozent aller Haushalte in Pattensen die Möglichkeit eines Glasfaseranschlusses für ein schnelles Internet zu bieten. Voraussetzung dafür ist, dass 40 Prozent aller Haushalte innerhalb eines Stadtteils einen Vertrag mit htp abschließen. Für diese Haushalte wird der Anschluss an das Glasfasernetz auch kostenlos sein. In Schulenburg, Hüpede und Oerie ist die Quote bereits erreicht.

Beginnend in Schulenburg soll die Verlegung der Glasfaserleitungen in diesen drei Ortsteilen in der zweiten Jahreshälfte starten und planmäßig bis März 2022 fertig sein. Danach sollen Pattensen-Mitte, Koldingen und Reden ans schnelle Internet angeschlossen werden.

Von Tobias Lehmann