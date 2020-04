Trotz Corona: Rathaus bereitet öffentliche Sitzungen vor

Pattensen

Nachdem die erste Schockstarre vorbei ist, plant die Stadtverwaltung von Pattensen derzeit die nächsten öffentlichen Sitzungen. Dass diese unter Corona-konformen Bedingungen ablaufen müssen, sei selbstverständlich, betonte auf Anfrage Axel Müller, der Erste Stadtrat von Pattensen. „Die genauen Bedingungen werden gerade ausgearbeitet.“

Wegen des umfassenden Kontaktverbots waren auch in Pattensen alle öffentlichen und nichtöffentlichen Versammlungen von Politik und Verwaltung abgesagt worden. Doch mit der Zeit wurde immer deutlicher, dass Beschlüsse gefasst werden müssen, um Projekte planen, fortsetzen oder beginnen zu können.

Verwaltungsausschuss hat seit Corona einmal getagt

Ende März fand eine Sondersitzung des nicht-öffentlich tagenden Verwaltungsausschusses (VA) statt. Dabei wurde im kleinen Kreis unter anderem beschlossen, dass Eltern keine Krippen- und Hortgebühren zahlen müssen, während die Einrichtungen geschlossen sind. Bei der Sitzung in der Aula der KGS Pattensen saßen die insgesamt zehn anwesenden Personen mit großem Abstand voneinander zusammen.

Jetzt stehen erstmals wieder Termine für öffentliche Sitzungen im Ratsinformationssystem: Der Ortsrat Schulenburg soll am Mittwoch, 22. April, 19 Uhr, in der Grundschule Schulenburg tagen. Für Donnerstag, 23. April, sind gleich drei Sitzungen in der KGS-Aula geplant: ab 17 Uhr der Betriebsausschuss der Wasserversorgung, ab 17.30 Uhr nicht-öffentlich der VA und ab 19 Uhr der Rat der Stadt Pattensen.

Rat der Stadt Pattensen hat allein 31 Mitglieder

Der VA ist mit neun Mitgliedern ebenso überschaubar wie Ortsrat und Betriebsausschuss mit jeweils sieben Mitgliedern. Der Rat der Stadt Pattensen hat aber 31 Mandatsträger, dazu kommen etliche Verwaltungsmitarbeiter. Und dann waren bislang zu öffentlichen Sitzungen auch noch Zuhörer zugelassen. Wie will die Stadt da den Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus gewährleisten?

„Wir müssen uns das vorher vor Ort genau anschauen“, sagte Müller, „damit die Sitzverteilung auch die Abstandsregeln einhält.“ Das gelte für die Ortsratssitzung in der Grundschule in Schulenburg ebenso wie für die Ratssitzung in der Aula der KGS. Möglicherweise könnten da die Mitglieder der Verwaltung auf der Bühne Platz finden. Die Zahl der Zuhörer müsse eventuell begrenzt werden, ergänzte der Erste Stadtrat, damit alle Stühle – die der Ratsmitglieder, der Verwaltungsmitarbeiter und der Zuhörer – weit genug auseinander stehen.

„Wir wollen und dürfen die Öffentlichkeit nicht ausschließen“, bekräftigte Müller. Das Konzept sei noch nicht fertig. „Aber ich denke, dass wir das hinbekommen.“

Lesen Sie auch

Von Kim Gallop