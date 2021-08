Pattensen

Trickdiebe haben am Sonnabend eine 45-Jährige beim Einkauf im Pattenser Lidl-Markt um ihre Geldbörse gebracht. Die Frau war um 14.30 Uhr in dem Markt an der Göttinger Straße unterwegs, als eine Frau sie in ein Gespräch verwickelte. Währenddessen stahl ein mutmaßlicher Komplize die Geldbörse aus dem unbeaufsichtigten Einkaufstrolley der 45-Jährigen.

Weitere Meldungen aus Pattensen lesen Sie in unserem Polizeiticker

Kurze Zeit später bemerkte die Frau den Verlust, das Paar hatte den Markt zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits verlassen. Nun hofft die Polizei auf Hinweise, die Aufschluss über die Täter geben könnten. Die verdächtigte Frau ist etwa 20 Jahre alt, 1,65 Meter groß, hat ein südosteuropäisches Aussehen, braune Augen und dunkelbraune, schulterlange Haare. Die Angaben zum Komplizen sind vage – er sei ebenfalls von südosteuropäischem Aussehen und habe eine kurze Hose getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05101) 855950 entgegen.

Von Johannes Dorndorf