Trauernd lachen: „Das Leben war doch schön“

„Bei mir ist das Glas immer halb voll, nie halb leer“, sagt Peter Winter aus Pattensen, setzt die Tasse an seine Lippen, leert den frisch gebrühten Espresso und lehnt sich zufrieden zurück. Dann bemerkt er: „Eigentlich wären meine Frau und ich heute nach Rhodos in den Urlaub geflogen, doch die Reise kann aus aktuellem Anlass nicht stattfinden“.

Serie: „Eine Stunde mit ...“ Tafelhelfer, Künstler, Landwirt oder Polizist:In unserer Serie „Eine Stunde mit ...“ wollen wir die Pattenser zum Gespräch bitten, sie kennenlernen und ihre Geschichten erzählen. Unsere Reporter sind im ganzen Stadtgebiet unterwegs, um eine interessante Stunde mit ihnen zu verbringen.

Von Verdrossenheit ist in Winters Gesicht nichts zu sehen. Warum auch? In Winters Garten kommt Urlaubsstimmung auf: Die Teichpumpe lässt das Wasser plätschern, die Vögel zwitschern, dazu strahlend-blauer Himmel und Sonnenschein. Es grünt und blüht. Was will man mehr?

Gelernter Banker kennt keinen Ruhe- oder Stillstand

Der perfekte Zeitpunkt, um über Arbeit zu plaudern. Davon gibt es im Leben des 68-Jährigen genug, obwohl Peter Winter eigentlich nichts mehr machen müsste. Doch auch wenn der gelernte Banker seit 2014 offiziell in Rente ist, die Füße stillhalten kann er nicht: „Ich habe viel Stress, positiven Stress, den ich mir selbst mache“, sagt der Mann, der gebürtig aus Salzgitter stammt. Seit 1978 lebt er mit seiner Frau in Pattensen.

Heute leitet Winter als Geschäftsführer auf 450-Euro-Basis die Reichsbund-Stiftung, eine Ausgründung der Wohnungsbaugesellschaft Meravis, der er 40 Jahre die Treue hielt. Im Kalender stehen Termine als Schatzmeister eines Fördervereins, Redakteurstätigkeiten für den 60-seitigen Pfarrbrief, der dreimal im Jahr erscheint. Sprecher und Aktivist in der Flüchtlingshilfe ist er auch und Beerdigungsleiter.

Der Glauben ist ihm wichtig

Alles, was sich mit der Kirche vereinbaren lässt, findet sich in Winters Vita wieder: Nächstenliebe und Barmherzigkeit setzt der Senior eins zu eins um. Die Energie für seine Arbeit bezieht der Katholik aus seinem Glauben. Mit Familie Abdulkader, die vor fünf Jahren nach Deutschland flüchtete und in Pattensen eine neue Heimat fand, pflegt der Christ ein freundschaftliches Verhältnis. Im Homeoffice kümmert er sich stellvertretend darum, dass deren behördliche Papiere in geforderter Form die Adressaten erreichen.

Im Außendienst unterstützt er hingegen Menschen, die sich auf die Endlichkeit ihrer Angehörigen vorbereiten. Als Winter den Vorsitz im Pfarrgemeinderat aufgab, sprach ihn der damalige Pfarrer an, ob Interesse bestünde, ehrenamtlich Beerdigungsleiter zu werden und dafür eine Ausbildung anzufangen. Lange war diese Begleitung nur Priestern und Hauptamtlichen vorbehalten.

Einen anderen Blick auf das Sterben bekommen

Wegen des Priestermangels greife nun aber sogar die katholische Kirche zu Neuerungen, sagt der 68-Jährige und erklärt, warum er sich darauf eingelassen habe: Jahre zuvor hatte er ein Schlüsselerlebnis, als eine ihm nahe stehende Dame aus der Gemeinde an Krebs erkrankte. Zuvor hatte sie diesen erfolgreich bekämpft. Doch zum besagten Zeitpunkt erlitt sie einen schweren Rückfall und alle wussten, dass sie sterben würde. Als er sie persönlich besuchte, um sein Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen, antwortete die Frau: „Seid nicht traurig, freut euch, wenn ich sterbe. Wir beten jeden Sonntag dafür, dass wir in den Himmel kommen. Ich erreiche nun das Ziel, wofür ich ein Leben lang gebetet habe.“

Peter Winter schaut gerührt auf seinen Arm und bemerkt: „Wenn ich das heute erzähle, gehen mir immer noch die Haare hoch.“ Dass ein Mensch so positiv aus dem Glauben heraus denken und handeln kann, habe ihn letztlich zu dieser verantwortungsvollen Aufgabe geführt.

Von Marian Prill