Schulenburg

Tick. Tock. Tick. Tock. Das Pendel des historischen Uhrwerks schwingt gleichmäßig im Sekundentakt hin und her. Es sorgt dafür, dass die große Uhr an der Innenhoffassade der Marienburg die richtige Zeit anzeigt. Hoch oben auf dem Dachboden des Schlosses lädt das monotone Ticken eher dazu ein, die Zeit zu vergessen. Beim Entdeckertag der Region erklommen am Wochenende 130 angemeldete Besucher die mitunter steilen und knarzenden Stiegen, um bei der eigens für diesen Tag entwickelten Tour „Lost Places – vergessene Orte“ dabei zu sein und zu sehen, was sonst nicht gezeigt wird.

Fernab der Repräsentationsräume ging es am Sonntag auf die mehrere Hundert Quadratmeter großen, mit alten Gegenständen und ideellen Schätzen gefüllten Dachböden des Nord- und Ostflügels. Die Besucher wurden in 13 Kleingruppen mit jeweils zehn Teilnehmern aufgeteilt und zeitlich versetzt auf die alles andere als barrierefreie Tour durch sonst verschlossenen Türen geleitet, in teils staubige Räume und spinnennetzbedeckte Dacherker.

Tischschmuck von Prinzenhochzeit und Bidet aus 19. Jahrhundert

Auf den Dachböden entdeckten die Besucher unter anderem rund 100 zum Trocknen aufgehängte Hortensienblüten. „Die waren vor drei Jahren die Tischdekoration bei der Hochzeitsfeier von Ernst August Prinz von Hannover und seiner Frau Ekaterina“, erklärte Kitty Schulz, eine von drei Tourführerinnen. Mit Freude zeigt sie auch ein am Boden stehendes Stickbild, das die Hofdamen Marie von Frese und Emma von dem Bussche anlässlich einer schon mehr als 170 Jahre zurückliegenden Hochzeit gefertigt hatten: der von Königin Marie und König Georg V. im Jahr 1843. Nahe dabei stehen auf dem Dachboden auch ein kleines Bidet sowie eine kronenverzierte Fahnenspitze aus dieser Zeit.

Auf den Dachböden entdeckten die Besucher unter anderem rund 100 zum Trocknen aufgehängte Hortensienblüten von der Hochzeitsfeier von Ernst August Prinz von Hannover und seiner Frau Ekaterina. Quelle: Torsten Lippelt

Die Tour durch die verschiedenen Räume der Dachböden fördert für die Besucher zum Teil Erstaunliches zutage: Da stapeln sich uralte, wasserdicht verarbeitete Stoffeimer neben einer handbetriebenen Löschspritze samt Schläuchen. Als die Besucher an einem alten und offensichtlich einst mit Gewalt aufgebrochener Tresor vorbeikommen, fordert Schulz die Besucher auf, diesen doch mal zu bewegen. Dies ist angesichts der enormen Masse aber von Hand kaum möglich.

Wenige Meter vom Tresor entfernt erregen schon die nächsten Gegenstände die Aufmerksamkeit der Besucher: ein kleiner Anker und ein Steuerruder. Woher sie stammen? „Angeblich von einem kleinen Boot, mit dem der König früher auf der Leine gefahren ist“, sagt Kitty Schulz.

Schlossführerin Kitty Schulz zeigt auf den historischen Lastenkran, der beim Rundgang zu bestaunen ist. Quelle: Torsten Lippelt

Pferdegeschirr und Filzpantoffeln

Rund 50 säuberlich aufgehäufte Pferdegeschirre zeugen von der einstigen Fortbewegungsart am Hof – ebenso wie zahlreiche Sessel, Sofas und Stühle von den wechselnden Einrichtungsstilen zwischen Korbgeflecht und Holz, Blumenmuster und Plüsch. „Von vielen Dingen hier oben wissen wir nicht, wo genau sie mal im Schloss gestanden haben“, berichtet die Tourleiterin. „Die Möbel sind aber von Königin Marie und aus den Fünzigerjahren von Herzogin Viktoria Luise.“ Schulz zeigt den Teilnehmern auch Filz-Hausschuhe, die Besucher in früheren Jahrzehnten bei Rundgängen zu tragen hatten.

Über die vermutlich aus dem Jahr 1867 stammende Uhr im Innenhof der Marienburg hatte Schulz ebenfalls etwas zu erzählen. „Wenn der Hausmeister sie gestellt hat, geht sie drei Tage vor, drei Tage pünktlich und drei Tage nach, sagt man“, berichtet sie schmunzelnd. Immerhin: Die Abweichungen sind für Besucher kaum wahrzunehmen und beziehen sich in der Regel auf nur auf wenige Sekunden, ehe die Uhr wieder wie regelmäßig üblich gestellt wird.

Im Rahmen des Entdeckertages der Region dürfen Besucher einen Blick auf die Dachböden der Marienburg werfen. Das Angebot war schnell ausverkauft.

Ob das Angebot der „Lost Places“-Dachbodentour einmalig war oder ob es 2021 fortgesetzt wird, ist noch nicht bekannt.

Von Torsten Lippelt