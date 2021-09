Schulenburg

Ein Spaziergänger hatte auf seinem Weg entlang der Wege um Schulenburg kürzlich auf einem Acker einen toten Uhu entdeckt. Dieser lag in der Nähe einer Windenergieanlage. Die zu Rate gezogene Angelika Krueger von der Arbeitsgruppe Eulenschutz des Naturschutzbundes (Nabu) in Hildesheim geht davon aus, dass das Tier im Flug von einem Rotorblatt eines Windrades getroffen wurde. Sie betont allerdings: „Wir als Nabu sind nicht grundsätzlich gegen Windräder.“

Bei dem Tier handelt es sich laut Krueger um ein ausgewachsenes Exemplar. Wie alt es war, könne sie allerdings nicht beurteilen. Sie hatte sich den Uhu nach dem Fund näher angeschaut. Nun brachte sie ihn in die Tierärztliche Hochschule Hannover, wo er zeitnah abschließend untersucht werden soll. „Der Uhu war übel verletzt“, sagt Krueger. Der Schnabel sei gebrochen gewesen, ebenso hätte sie Brüche an beiden Flügeln, an den Beinen sowie am Kopf festgestellt.

Vogelschutzwarte Brandenburg notiert bundesweite Schlagopfer

Sie hatte den Tod an die Staatliche Vogelschutzwarte Brandenburg gemeldet. Dort werden alle Schlagopfer von Windrädern statistisch festgehalten. Der Uhu ist bundesweit der 19., der aufgrund einer Kollision mit einem Windrad gestorben ist. „Das ist die offizielle Zahl“, betont Krueger. Tiere, die nach einer Kollision beispielsweise in ein Maisfeld stürzen, würden gar nicht gefunden werden. „19 tote Uhus sind ganz schön viele“, sagt Krueger.

Die Tiere gelten als Bodenjäger. „Aber es stimmt nicht, dass sie nicht auch hoch fliegen“, sagt die Expertin. Sie plädiert dafür, dass bei zukünftig zu errichtenden Windrädern die Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten berücksichtigt werden. Demnach soll ein Abstand von einem Kilometer zu Brutplätzen und drei Kilometer zu Nahrungshabitaten bestehen bleiben. Jürgen Schumann von der Eulen-AG in Hannover liegen derzeit keine Erkenntnisse von Uhu-Nistplätzen im Raum der Schulenburger Windräder vor.

Bau von Windenergieanlagen ein „Abwägungsprozess“

Uwe Hammerschmidt, Ratsherr von Bündnis 90/Die Grünen, sieht sich selbst in einem Zwiespalt. Er bedauert den Tod des Uhus. „Das ist natürlich gar nicht schön.“ Trotz vieler toter Vögel durch Windräder solle die Technologie keineswegs kategorisch verteufelt werden. „Im Autoverkehr kommen ebenfalls viele Tiere ums Leben. Da spricht auch niemand davon, den Verkehr zu reduzieren“, sagt er. Er sagt: „Wir brauchen in Zukunft mehr Windenergie. Das ist für den Vogelschutz nicht schön.“ Hammerschmidt glaubt aber auch, dass Vögel durchaus lernen und sich in der Nähe von Windenergieanlagen zurechtfinden können. Die Meinungen der Experten von Nabu und Bund für Umwelt und Naturschutz sollten bei neuen Windanlagen allerdings gehört werden. Insgesamt sei es dann „ein Abwägungsprozess“, wo neue Anlagen errichtet werden.

Von Mark Bode