Pattensen-Mitte/Jeinsen

„Hat jeder einen Zollstock und ein Fähnchen?“, fragt Nina Lipecki in die Runde. Alle der neun Frauen und Männer, die sich in der Feldmark zwischen Pattensen-Mitte und Jeinsen versammelt haben, nicken. Dann marschieren sie in einer Menschenkette über ein Feld mit frisch gekeimtem Winterweizen. „Das schadet den Pflanzen nicht“, sagt Lipecki. Sie weiß, wovon sie spricht. Denn die Regionalkoordinatorin für Niedersachsen des Projekts Feldhamsterland der Deutschen Wildtier Stiftung sucht fast täglich mit freiwilligen Helfern Felder nach Hamstern ab.

Nina Lipecki kartiert den Hamsterbau mit einem GPS-Gerät. Quelle: Stephanie Zerm

Vom Steinhuder Meer bis zur Grenze nach Sachsen-Anhalt ist sie dabei unterwegs. „Wir wollen uns einen Überblick darüber verschaffen, wie viele Tiere es noch gibt, und die Vorkommen kartieren“, sagt Lipecki. Denn Feldhamster sind in ihrem Bestand stark gefährdet und stehen auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten.

Hamster lieben Bördeböden

„Vor rund 200 Jahren gab es noch gut 2000 Feldhamster pro Hektar“, erläutert Lipecki. „Heute findet man auf einem Hektar oft nicht einmal ein einzelnes Tier.“ Dabei sind die Hamster sehr wählerisch, was ihren Lebensraum angeht. „Früher waren sie weit verbreitet“, sagt Lipecki. „Doch heute besiedeln sie in Niedersachsen nur noch die fruchtbaren Böden der Braunschweiger, Hildesheimer und Calenberger Börde.“ Denn für die Anlage ihrer Baue benötigen sie Böden mit ausreichenden Lehm- und Lössauflagerungen, die ihnen Schutz vor Bodenfrost und eindringendem Wasser bieten. Doch auch in diesen Rückzugsgebieten schwankten die Bestände stark.

Der einzige Feldhamster, den die Teilnehmer zu Gesicht bekommen, ist ausgestopft und wurde bei Schliekum von einer Katze erlegt. Quelle: Stephanie Zerm

Frühe Ernten rauben Tieren Lebensgrundlage

Vor allem durch die Intensivierung der Landwirtschaft seit den Sechzigerjahren sei der Feldhamster immer weiter zurückgedrängt worden. „Der Verlust von kleinen strukturierten Landschaften im Zuge der Flurbereinigung, die riesigen Monokulturen und die schnellen, hocheffizienten Erntemaschinen machen dem Feldhamster das Leben schwer“, sagt Lipecki. Durch den Anbau von Winterweizen und neue Züchtungen habe sich die Ernte innerhalb der vergangenen Jahrzehnte kontinuierlich zeitlich nach vorne verschoben. Das habe dramatische Folgen für die kleinen Nager. „Die Felder, die meist direkt nach der Ernte gepflügt werden, bieten dem Hamster weder Deckung vor Feinden noch Nahrung zum Anlegen eines Wintervorrats. Daher verliert er von einem Moment auf den anderen seine Lebensgrundlage.“

Nina Lipecki misst die Tiefe des Hamsterbaus. Quelle: Stephanie Zerm

Die Jungen aus den ersten Würfen, die meist im Juni zur Welt kommen, hätten noch eine gute Lebensgrundlage. Von den Jungen aus dem zweiten Wurf, die in der Regel im Juli geboren werden, sterben laut Lipecki die meisten. „Wenn sie ihren Bau verlassen, sind die Felder schon abgemäht, sodass sie auf den kahlen Äckern keinen Schutz mehr vor Feinden haben und auch nichts mehr zu Fressen finden“, sagt die Hamsterexpertin.

Landwirte unterstützen Projekt

Daher arbeitet das Team des Projekts Feldhamsterland eng mit Landwirten zusammen. „Die teilnehmenden Bauern lassen bei der Ernte einen kleinen Teil des Getreides stehen“, sagt Lipecki. Dabei sei das Interesse der Landwirte groß. „Es gibt viele, die mitmachen“, berichtet die Regionalkoordinatorin. Auch gegenüber des Feldes mit Winterweizen hat ein Landwirt nach der Ernte einen Teil der Pflanzen für die Hamster stehen lassen. Eine weitere Möglichkeit, Ernte und Hamsterschutz zu vereinbaren sei die sogenannte Ährenernte, bei der nur die Ähren des Getreides geerntet werden. „Die Stoppeln bleiben dabei stehen, so dass die Hamster noch genügend Deckung finden“, sagt Lipecki.

Das sollten Sie über Feldhamster wissen Feldhamster verbringen die meiste Zeit unter Tage. Daher sind sie auch selten zu sehen. Ihren Bau verlassen sie erst bei Einbruch der Dämmerung. Unter der Erde errichten sich die Tiere ein weitläufiges System an Gängen, das mindestens aus einer Nestkammer, einer Vorratskammer und einer Toilette besteht. Die Nestkammer polstern sie mit Pflanzen und Haaren aus. Daneben buddeln sie mehrere senkrecht nach unten führende Fallröhren. In diese Noteingänge lassen sie sich bei Gefahr fallen, um Feinden wie Fuchs oder Rotmilan zu entkommen. Der Feldhamster lebt am liebsten im Kornfeld. Die hohen Halme bieten ihm Deckung vor seinen Feinden und reichlich Nahrung. Die Hälfte des Jahres verschlafen die Tiere allerdings. Zwischen Oktober und April halten sie Winterschlaf. Daher legen sie neben ihrem Sommerbau einen wesentlich tieferen Winterbau. Dieser kann bis zu 1,20 Meter unter der Erde liegen. Für den Winterschlaf legen sie sich Vorräte aus Samen und Körnern an. Dazu nutzen sie ihre Hamsterbacken, die wie Einkaufstaschen funktionieren. Feldhamster sind Einzelgänger. In jedem Bau lebt in der Regel nur ein Tier. Nur zur Paarung dulden sie einen Artgenossen. Früher warfen die Weibchen dreimal im Jahr sechs bis zehn Junge. Heutzutage wird diese Zahl laut der Deutschen Wildtier Stiftung nicht mehr erreicht. Auch daher nehmen die Bestände stark ab.

Fähnchen markieren Baue

Nachdem die Hamstersucher rund zwei Stunden über das Feld marschiert sind, haben sie eine Fläche vor rund zwei Hektar abgesucht und dabei fünf Hamsterbaue entdeckt. Die Löcher haben sie mit gelben Fähnchen markiert – ähnlich denen eines Golfplatzes. „Die Baue sind kreisrund und haben einen Durchmesser von fünf bis acht Zentimetern“, erklärt Lipecki. Die Löcher von Mäusen seien wesentlich kleiner. Vergleichbar groß seien lediglich die Gänge von Ratten. „Aber die sind nicht so tief“, sagt die Hamsterexpertin. Daher benötigen die Teilnehmer der Hamstersuche auch einen Zollstock. Mit ihm messen sie die Tiefe der entdeckten Löcher. Bei Hamsterbauten sind die senkrecht nach unten führenden Fallröhren, in die sich die Nager bei Gefahr plumpsen lassen, etwa 25 Zentimeter tief.

Die Baue von Feldhamstern sind kreisrund, etwa fünf bis acht Zentimeter breit und im Frühjahr bis zu 25 Zentimeter tief. Quelle: Stephanie Zerm

Pattensen ist Hamsterland

Alle Funde überträgt Lipecki per GPS in eine Karte. Dabei scheinen die Hamster die Pattenser Böden besonders zu lieben. „Pattensen ist ein Hamsterschwerpunkt“, sagt Lipecki, die seit Mitte April bei der sogenannten Frühjahrskartierung bereits rund zehn Felder auf Pattenser Gebiet abgesucht hat. Dabei hat sie immer Unterstützung von Freiwilligen. „Ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass der Bestand der Feldhamster erhalten bleibt“, sagt Jeanette Raulfs, die aus Hohenhameln zur Feldhamstersuche nach Pattensen gekommen ist. Auch die Pattenser Grünen unterstützen die Kartierung. „Uns ist es wichtig, auf die Bedrohung der Tiere aufmerksam zu machen“, sagt Ratsherr Uwe Hammerschmidt.

Da sich kein lebendiger Feldhamster blicken lässt, zeigt Jeanette Raulfs den Teilnehmern einen ausgestopften, der bei Schliekum einer Katze zum Opfer fiel. Quelle: Stephanie Zerm

Doch trotz der Sichtung von einigen Bauen blieben die Hauptpersonen der Aktion, die Hamster selbst, im Verborgenen. Den einzigen Feldhamster, den die Teilnehmer zu Gesicht bekamen, war ausgestopft. „Er wurde vor Kurzem von einer Katze bei Schliekum erlegt“, sagt Raulfs.

Von Stephanie Zerm