Diskutiert der Rat am Donnerstag über die Straßenausbaubeiträge?

Pattensen

Die Stadt Pattensen geht davon aus, dass das Thema Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) in der Ratssitzung am Donnerstag, 30. Januar, nicht diskutiert wird. Das hat bei der CDU Verärgerung ausgelöst. „Unser Antrag wird heute Abend diskutiert“, bekräftigte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Jonas Soluk am Donnerstagvormittag.

Die CDU hat beantragt, die Strabs abzuschaffen. Sie hält die Regelung, Straßensanierungen von den direkten Anliegern bezahlen zu lassen, für ungerecht.

Fraktion meldet Beratungsbedarf an

Im nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss (VA) am Dienstag hatte eine Fraktion noch Beratungsbedarf angemeldet. Es ist guter Brauch in Pattensen, dass dann der Beschluss verschoben wird. Deshalb teilte Stadtsprecherin Andrea Steding am Mittwoch mit, dass dieser Punkt abgesetzt wird.

Sie wollte damit auch die Anlieger-Initiative informieren, die seit Monaten öffentlich für die Abschaffung der Strabs kämpft. Die Sprecher der BI hatten alle Interessierten dazu aufgefordert, zur Ratssitzung zu kommen.

„Das entscheidet ganz allein der Rat“

Weder VA noch Verwaltung hätten zu entscheiden, ob ein Thema abgesetzt wird, betonte Soluk. „Das entscheidet ganz allein der Rat.“ Er vermutete ein Manöver der Verwaltung, die damit die kritischen Bürger fernhalten will.

Auch Karl-Heinz Schieweg, Vorsitzender des Verbands Wohneigentum (VWE) Pattensen, kritisierte die Haltung der Verwaltung. Der VWE unterstützt den Kampf gegen die Strabs. „Das Thema sollte unbedingt öffentlich diskutiert werden“, forderte Schieweg. Und auch die Bürger sollten sich äußern dürfen. „Das könnte den Ratsmitgliedern neue Gesichtspunkte aufzeigen und Denkanstöße geben.“

Von Kim Gallop