Schulenburg

Was die Bausubstanz betrifft, ist die Thomaskirche in Pattensen-Schulenburg noch recht gut in Schuss. Aber die Witterung und der Lauf der Zeit haben das Äußere, das einst strahlend weiß war, bräunlich und grünlich verfärbt. Die Thomas-Stiftung, der Förderverein der Kirchengemeinde, sammelt nun Geld für die San...