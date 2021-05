Pattensen-Mitte

Ein wenig verhalten ist die Freude bei den Schülern noch. „Einerseits ist es natürlich schön, wieder regelmäßig in die Schule zu gehen“, sagt die 16-jährige Madeline Morawe. Allerdings sieht sie auch eine gewisse Gefahr, nun wieder regelmäßig mit bis zu 950 anderen Schülern in den Klassenräumen zu sitzen. „Es könnte passieren, dass man sich dadurch leichter mit Corona ansteckt“, sagt die Zehntklässlerin. Seit Montag ist die KGS Pattensen wieder zurück im Szenario A. Das bedeutet: Aufgrund der gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz können wieder jeden Tag alle Schüler die Ernst-Reuter-Schule besuchen.

„Die Geräuschkulisse ist so ungewohnt“, sagt Schulleiterin Mirjam Gerull beim Schlendern über den Pausenhof. Es ist die erste große Pause am Montagmorgen. Etwa 930 Schüler sind an diesem Tag auf dem Gelände. Einige Schüler sitzen oder stehen in kleinen Gruppen zusammen. Andere spielen auf dem Klettergerüst. Die meisten tragen auf dem Freigelände einen Mund-Nasen-Schutz. „Dabei müssten sie das gar nicht mehr“, sagt Gerull. „Aber wahrscheinlich ist es für alle schon so sehr zur Gewohnheit geworden. Oder sie wissen noch gar nicht, dass draußen keine Pflicht mehr besteht“, ergänzt sie.

Zu Hause ist Anblenkungsgefahr größer

Dass die Kinder und Jugendlichen wieder zur Schule gehen, ist für sie nicht ungewohnt. Schließlich befand sich die Ernst-Reuter-Schule zuletzt schon wieder im Szenario B. Dabei wurden die Schüler pro Klasse in zwei Gruppen eingeteilt und tageweise abwechselnd unterrichtet. Und was ist schöner, Homeschooling oder Unterricht in der Schule? „Die kleineren Gruppen im Szenario B waren gut, dabei konnte man besser lernen“, sagt die 16-jährige Mareile Kleuker, die ebenfalls den zehnten Jahrgang besucht. „Zu Hause lässt man sich aber deutlich leichter ablenken“, ergänzt Klassenkameradin Kaylee Hotze. Deshalb sei es für die 16-Jährige „besser, wieder jeden Tag zur Schule gehen zu können“.

Trotz Szenario A bleibt die Schulpflicht weiterhin ausgesetzt. So können Eltern für ihre Kinder entscheiden, ob sie diese Zur Schule schicken, oder sie lieber im Homeschooling unterrichtet werden sollen. Etwa 20 Eltern hätten davon Gebrauch gemacht. Für diese Schüler werden von den Lehrern weiterhin Unterrichtsmaterialien zusammengestellt. „Teilweise ist es möglich, sie zu dem Unterricht hinzuzuschalten – wenn das WLAN es denn zulässt“, sagt Gerull.

Lehrer sammeln Schüler auf Pausenhof ein

An den Abläufen habe sich im Vergleich zum Prozedere im Szenario B oder C nicht viel geändert, sagt Gerull. Den einzelnen Jahrgängen wurden auf dem Schulhof bestimmte Areale zugeteilt, in denen sie sich aufhalten sollen. Zum Ende der Pause werden sie von ihren Lehrern draußen abgeholt und gehen gemeinsam in den Unterrichtsraum. „Dadurch wollen wir verhindern, dass es im Schulgebäude unkontrolliert abläuft“, sagt die Schulleiterin.

Bislang durften sich die einzelnen Gruppen nicht mischen. Das ist nun wieder anders. Deshalb starten in dieser Woche auch wieder Kurse mit gemischten Klassen. Einzig Arbeitsgemeinschaften gibt es noch nicht wieder. „Die konnten wir so schnell nicht wieder starten“, sagt Gerull.

Sie ist bezüglich der Rückkehr zum Szenario A zwiegespalten. Einerseits sei sie erfreut darüber, ihren Sonntagabend nicht mehr mit dem Erstellen von Dienstplänen für die bevorstehende Woche erstellen zu müssen, da nun wieder die ursprünglich erstellten Stundenpläne gelten. „So fällt eine Baustelle mal weg“, sagt sie. Es sei zudem erfreulich, dass sich die Schüler der insgesamt vier Abschlussklassen des Real- und Hauptschulzweiges zumindest noch eine Woche lang sehen könnten. Für sie endet das Schuljahr in der nächsten Woche.

Gerull kritisiert Rückkehr zu Szenario A

„Ich mache mir allerdings Sorgen um die Kinder und Jugendlichen“, sagt sie. Während die Erwachsenen geimpft seien, ist das bei den Schülern noch nicht der Fall. „Wenn eine Corona-Erkrankung bei Erwachsenen einen schweren Verlauf nehmen kann, kann das auch bei den älteren Schülern passieren. Und Spätfolgen sind auch nicht auszuschließen“, betont die Schulleiterin. Deshalb wäre es ihrer Ansicht nach sinnvoll gewesen, weiter im Wechselmodell zu bleiben. „Das hätte man bis zum Sommer beibehalten können, darin waren wir schon eingespielt.“ Bei Betrachtung des ganzen Schuljahres spielten diese noch ausstehenden rund sechs Wochen bis zu den Ferien keine große Rolle.

Von Mark Bode