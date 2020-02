Sturm lässt Bäume auf Fahrbahn stürzen

Pattensen

Der Sturm hat am Sonntag im Stadtgebiet von Pattensen für drei Feuerwehreinsätze gesorgt. Am Nachmittag rückte die Ortsfeuerwehr Pattensen aus: An der Bundesstraße 3 zwischen Pattensen und Arnum hatte der starke Wind Absperrbaken umgeweht. Die Kräfte aus Pattensen konnten gleich wieder einrücken, weil die Ortsfeuerwehr Arnum parallel alarmiert worden war und die Baken bereits wieder aufgestellt und gesichert hatte.

Baumstamm ragte auf Fahrbahn

Ebenfalls am Nachmittag gegen 16.15 Uhr rückte die Ortsfeuerwehr Koldingen mit vier Kräften und einem Fahrzeug aus. An der Bundesstraße 443 zwischen Koldingen und Rethen in Höhe der Teiche war ein Baum umgestürzt. Nach Auskunft von Pattensens Stadtfeuerwehrsprecher Thorsten Steiger lag der Stamm auf der Leitplanke und ragte in die Fahrbahn. Die Feuerwehrleute zerkleinerten den Baum mit einer Kettensäge und räumten das Holz zur Seite. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.

13 Einsatzkräfte im Einsatz

Wenig später wurden die Ortsfeuerwehren Reden und Koldingen alarmiert. Ein Baum war an der Kreisstraße 224, die von Koldingen nach Reden führt, umgefallen und lag auf der Fahrbahn. Auch in diesem Fall setzten die Feuerwehrleute die Kettensäge ein, um den Baum beiseite zu räumen. Dabei waren 13 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen vor Ort. Sie konnten schon nach einer halben Stunde wieder einrücken.

Von Kim Gallop