Er geriet in eine Polizeikontrolle, weil er das Licht an seinem Fahrrad nicht eingeschaltet hatte. Doch bei der Überprüfung durch die Beamten stellte sich heraus, dass der 54-jährige Pattenser, der am Freitag gegen 22.15 Uhr an der Dammstraße in Pattensen-Mitte unterwegs war, auch viel Alkohol getrunken hatte.