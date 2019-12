Initiative sammelt mehr als 200 Unterschriften gegen Straßenbaubeiträge

Pattensen

Mehr als 200 Unterschriften hat die Initiative zur Abschaffung der Straßenausbaubeitragsssatzung ( Strabs) in Pattensen am Sonnabend am Calenberg Center gesammelt. „Zeitweise war der Andrang so groß, dass wir schon Platz für die Besucher der Rewe-Filiale schaffen mussten“, sagte Karl-Heinz Schieweg, Vorsitzender des Verbandes Wohneigentum (VWE).

Schiewig unterstützt die Ziele der Initiative. „Wir hatten 2015 schon einmal in einer öffentlichen Veranstaltung im Ratskeller über das Thema informiert. Da war aber das Interesse noch nicht so groß“, sagte er. Doch jetzt wird es für die Bürger konkret. Denn die Stadt hat einen Zehn-Jahres-Plan für die Sanierung der Straßen vorgelegt.

Bürger müssen sich an den Sanierungen finanziell beteiligen

Nach der zurzeit noch geltenden Satzung in Pattensen müssen sich die Bürger am Straßenausbau beteiligen, zum Teil mit fünfstelligen Beträgen. „Das ist ungerecht, Straßen werden von allen genutzt und sollten auch von allen bezahlt werden“, sagte Schieweg. Auch die Pattenser Politik hatte sich bereits mit dem Thema befasst, jedoch noch keine Entscheidung getroffen.

Im Sommer hatte die Region Hannover als für Pattensen zuständige Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass eine mögliche Abschaffung der Strabs mit Vorschlägen zur finanziellen Kompensation der wegfallenden Gelder einhergehen müsse.

Lieber die Grundsteuer erhöhen?

„Das ist verständlich“, sagte Schieweg. Die Stadt sei ohnehin verschuldet und könne nicht noch zusätzlich sämtliche Straßensanierungen selbst bezahlen. Für ihn wäre eine erneute Erhöhung der Grundsteuer denkbar. „Auch viele Bürger, die nicht an betroffenen Straßen wohnen, signalisierten bereits, dass sie zu diesem Zweck mehr Geld zu zahlen bereit sind“, meinte Schieweg.

Als Gegenargument höre er dann häufig, dass Steuern nicht zweckgebunden sein dürfen. „Das ist aber auch gar nicht nötig. Die Stadt muss ohne die Satzung dann einfach die notwendigen Sanierungen bezahlen und hat dafür im gesamten Pool der Steuereinnahmen etwas mehr Geld“, sagte er.

Initiative will weitere Unterschriften sammeln

Schieweg weist auch darauf hin, dass neun von den 16 Bundesländern in Deutschland die Strabs bereits abgeschafft haben. In Niedersachsen können die Kommunen dies zurzeit noch selbst entscheiden. Schieweg kündigt für Pattensen noch weitere öffentliche Veranstaltungen zum Sammeln von Unterschriften an. „Wir machen so lange weiter, bis wir unser Ziel erreicht haben“, sagte er. Die Unterschriften sollen dann im Anschluss an Bürgermeisterin Ramona Schumann übergeben werden.

Die Schulenburger Helmut Krause und Michael Seidel haben die Initiative vor etwa eineinhalb Jahren initiiert. Sie wohnen an der Straße Grünes Tal, die 2020 mit finanzieller Beteiligung der Anwohner saniert werden soll. „Damals haben wir mit einigen Nachbarn gesprochen und auch schon erste Unterschriften gesammelt“, erinnert sich Krause. Er begrüßt, dass der Verband Wohneigentum die Ziele der Initiative unterstützt. „So wird unsere Reichweite deutlich größer“, sagte er.

Großes Interesse der Bevölkerung

In den Gesprächen mit den Bürgern habe Krause auch bemerkt, dass in der Bevölkerung ein großes Informationsinteresse bestehe. „Viele wissen gar nicht, welche Straßen in den nächsten Jahren saniert werden sollen“, sagte er. Der von der Stadtverwaltung vorgelegte Sanierungsplan kann auf der Seite www.pattensen.de öffentlich eingesehen werden.

