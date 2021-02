Koldingen

Lautstarkes Geklapper und optisch auffälliges Imponiergehabe mit abgewinkeltem Flügelspreizen: Auf dem Nest am Jeinser Weg in Koldingen hat seit einigen Tagen ein Storch deutlich gezeigt, dass er aus seiner mehrmonatigen Winterpause wieder zurück im Ort ist. „Das ist Poldi“, sagte Jürgen Körber bei seiner Rundtour. Der Storchenexperte dreht nahezu täglich mit dem Fahrrad seine Runden an den Storchenplätzen in Pattensen, Hemmingen und Laatzen vorbei. Ein Blick durch sein Fernglas reichte ihm aus, um den Vogel in Koldingen zuzuordnen. Am Freitag kam schließlich auch Koldi an. So hatte Körber das Weibchen getauft.

Poldi und Koldi zogen 2019 erstmals Junge auf

Gemeinsam hatten Poldi und Koldi erstmals 2019 zwei Junge in Koldingen aufgezogen. Im vergangenen Jahr waren es sogar drei Jungvögel. Ob Koldi und Poldi in diesem Jahr zum dritten Mal im Ort Nachwuchs großziehen, hängt allerdings von mehreren Faktoren ab.

Die Störche Koldi und Poldi sind zurück in Koldingen. Quelle: privat

Im Frühjahr vergangenen Jahres fehlten durch nur geringe Niederschläge im April und Mai regionsweit oft die für die Aufzucht junger Störche wichtigen Regenwürmer. Erst im Juni besserte sich die Situation durch das Auftreten von Heuschrecken und mehr Feldmäusen, berichtet Körber. „Mit statistisch 1,65 Jungen pro Brutpaar liegt das Ergebnis unter dem langjährigen Mittel von 1,8“, sagt Reinhard Löhmer, Naturschutzbeauftragter für die Weißstorchbetreuung in der Region Hannover.

Im Vorjahr zogen Störche regionsweit 147 Junge auf

Im Jahr 2020 gab es regionsweit insgesamt 89 Brutpaare, so der entsprechende Weißstorchbericht der Region Hannover. Davon haben 66 Paare insgesamt 147 Junge aufgezogen. Das waren zwölf weniger als im Vorjahr, aber immer noch 33 Junge mehr als die 114 Nachwuchs-Störche im Jahr 2018.

Von Torsten Lippelt