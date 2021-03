Pattensen

Der Ratsbeschluss zur künftigen Besetzung freier Stellen im Rathaus ist nach Ansicht der Region Hannover nicht rechtskonform. Das teilt Stadtsprecherin Andrea Steding mit. „Die Region Hannover hat angekündigt, dass sie den Beschluss juristisch beanstanden wird, sollte der Rat der Stadt diesen nicht in der nächsten Sitzung zurücknehmen“, sagte sie. Die Ratssitzung ist am Donnerstag, 25. März.

Steding: Freie Stellen im Rathaus sollen schnell neu besetzt werden

Die Ratsfraktionen von CDU, UWG und Freien Wählern hatten mit einer Mehrheit von 16 zu 14 Stimmen im Rat Ende Februar durchgesetzt, dass über die Neubesetzung frei gewordener Stellen künftig in diesem Gremium entschieden werden soll. Normalerweise ist es üblich, dass der Rat den Stellenplan für die Stadtverwaltung festlegt und die Bürgermeisterin frei werdende Stellen nach einem Auswahlverfahren neu besetzt. „Da spielt auch der zeitliche Aspekt eine wichtige Rolle. Wenn eine Stelle frei wird, besetzen wir sie so schnell wie möglich neu, um andere Mitarbeiter nicht mit der Mehrarbeit zu belasten“, sagte Steding. Auch das Gesetz schreibe vor, dass die Besetzung neuer Stellen in den Hoheitsbereich der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten fällt.

Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) hatte bereits in der Ratssitzung angekündigt, dass sie gegen den Beschluss des Rats Einspruch einlegen wird. Aufgrund der Reaktion der Region Hannover als zuständige Kommunalaufsicht hat die SPD-Ratsfraktion jetzt beantragt, den getroffenen Beschluss aufzuheben. „Das interfraktionelle Mehrheitsbündnis hat vorsätzlich einen rechtswidrigen Beschluss des Rats der Stadt herbeigeführt. Die Aufrechterhaltung hat keine Aussicht auf Erfolg und würde dem Ansehen des Rats weiteren Schaden zufügen“, heißt es in der Begründung. Die Stadtverwaltung teilt mit, dass sie dem SPD-Antrag „vollumfänglich zustimmt“.

Interfraktionelle Gruppe will rechtssicheren Antrag vorlegen

Die Fraktionsvorsitzenden von CDU und UWG kündigen auf Anfrage an, den aktuellen Beschluss nicht aufrechterhalten zu wollen. „Wir werden stattdessen einen rechtssicheren Antrag vorlegen“, sagt Klaus Iffland (UWG). Details werden zurzeit noch ausgearbeitet. Georg Thomas (CDU) sagt, dass auch der aktuelle Antrag aus seiner Sicht bereits rechtlich anders bewertet werden könne. „Wir planen aber keinen Rechtsstreit mit der Region Hannover“, sagte er. Deshalb werde jetzt an einer Alternative gearbeitet. „Für uns ist es in jedem Fall wichtig, dass wir im Rat über die Neubesetzung von Stellen im Rathaus informiert werden. Zudem arbeiten wir weiterhin daran, dass Defizit im Pattenser Haushalt zu reduzieren, was Betrachtungen des Personalstands einschließt“, sagte er.

Von Tobias Lehmann